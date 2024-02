Alemannia Aachen spielt am Sonntag auf Schalke gegen die U23 des S04. Im Vorfeld gab es lange Gesichter: Es gab nur 800 Tickets für die Anhänger des Tabellenführers.

Am Sonntag (14.00 Uhr, RS-Liveticker) tritt Alemannia Aachen bei der U23 des FC Schalke 04 an. Allerdings können in Gelsenkirchen weit weniger Fans dabei sein als gedacht.

Während sich der Tabellenführer der Regionalliga West mit dem Einzug in das Halbfinale um den Mittelrheinpokal am Mittwochabend gegen die klassenhöhere Viktoria aus Köln weiteres Selbstvertrauen holte, gab es für die Alemannia-Fans auch eine schlechte Nachricht zu verdauen.

Denn anders als ursprünglich in Erwägung gezogen, wird es am Sonntag im Parkstadion nun wohl doch keinen Blocktausch geben. Das teilte die Alemannia auf ihrer Vereinshomepage mit. "Nach aktuellem Stand (13.02., 09:00 Uhr) werden keine weiteren Karten für Gästefans zur Verfügung gestellt und auch ein Blocktausch steht nicht zur Debatte", erklären die Aachener.

Gästekontingent ausgeschöpft - Entlastungszug wird eingesetzt

Das bedeutet, dass offiziell nicht einmal 1000 Fans aus Aachen am Sonntag dabei sein können. "Das Kartenkontingent für Gästefans war auf 800 Karten begrenzt, die Karten sind bereits ausverkauft", schreibt der Verein. Ein Entlastungszug für 600 Personen wird eingesetzt.

Sowohl Aachen, als auch der FC Schalke 04 teilten mit, dass es am Sonntag auch keine Tageskasse für Fans von Alemannia Aachen geben wird. "Es wird keine Tageskasse für Gästefans geben, lediglich für Heimfans und neutrale Besucher", kommuniziert Aachen. Was allerdings nichts anderes heißt, als dass Sympathisanten von Alemannia Aachen auf das Tragen von Fankleidung verzichten müssen, wenn sie das Spiel in dem für Schalke-Fans vorgesehenen Bereich sehen wollen.

Der S04 drückt sich auf seiner Homepage allerdings etwas anders aus: "Tickets für Heimfans können über die Tageskasse im Parkstadion bezogen werden. Die Tageskasse ist ab 12 Uhr geöffnet."

Keine Tageskasse für Aachen-Fans

Klar ist dagegen, dass der Parkplatz A alleine den Anhängern des Regionalliga-Tabellenführers vorbehalten bleibt. Schalke-Fans können den Zugang über das Medicos oder die Parkallee nicht nutzen. Sie sollen entweder im Parkhaus 1 oder am Service-Center parken.

"Aachen-Anhänger haben keine Möglichkeit, Tickets an der Tageskasse im Parkstadion zu erwerben! Der Verkauf findet ausschließlich im Voraus über die Alemannia statt", warnt der S04. Ob sich die Aachen-Fans dadurch von einer Anreise nach Gelsenkirchen abhalten lassen, bleibt abzuwarten. Schließlich weiß man gerade auf Schalke, wenn man da zum Beispiel mal an das Auswärtsspiel beim VfL Bochum in der vergangenen Saison zurückdenkt, wie kreativ Fußball-Anhänger sein können.