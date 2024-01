Schalke: Neue Internetpräsenz - "UGE" mit Jahresbilanz vor HSV-Spiel

Pünktlich zum Rückrundenstart haben die Ultras Gelsenkirchen ihre neue Internetseite an den Start gebracht. Dort zogen sie nun eine Bilanz ihrer sozialen Aktivitäten.

Etwas verspätet haben die Ultas Gelsenkirchen eine Bilanz ihrer sozialen Aktivitäten im Jahr 2023 verkündet. Das lag auch an einem Relaunch ihrer Internetseite, die sich seit einigen Tagen in einem neuen Gewand präsentiert.

Die Ultras Gelsenkirchen haben die spielfreie Zeit genutzt, um ihre Internetpräsenz zu modernisieren. Deshalb war die Seite einige Zeit offline. Nun ist sie wieder aufrufbar.

In einer längeren Stellungnahme zogen die "UGE" dort ein Fazit ihrer Einnahmen und Ausgaben für soziale Projekte in Gelsenkirchen. Dabei wird deutlich, dass vor allem der Nordkurven-Kalender immer beliebter wird. Mehr als 7.000 Exemplare des Kalenders konnten die S04-Anhänger an den Fan bringen. Dabei wurde nach Abzug der Produktionskosten eine Spendensumme von 46.520 Euro erzielt.

Hinzu kommen 7.430,38 Euro, die aus dem Weihnachtsmarkt-Verkauf eingenommen werden konnten. Seit vielen Jahren stehen die Ultras in der Vorweihnachtszeit zusammen mit dem Schalker Fanprojekt an einem Tag auf dem Gelsenkirchener Weihnachstmarkt, verkaufen Speisen, Getränke und bieten eine große Tombola für den guten Zweck.

Das Geld, das sie dort und bei weiteren Aktionen im Jahresverlauf einnehmen, wird an soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen gespendet. So wurden einen Tag vor Heilgabend wieder Geschenke an das Kinderhaus in Gelsenkirchen Ückendorf übergeben. Neben dem Kinderhaus wurde erstmalig auch das Kinder- und Jugendhaus besucht, um den anwesenden Kindern und Jugendlichen Geschenke von ihrer Wunschliste zu übergeben.

Weiterhin wurde die Kinder- und Jugendhilfe St. Josef mit 4.000 Euro unterstützt, damit im Sommer 2024 eine Ferienfreizeit durchgeführt werden kann. Auch die Gelsenkirchener Tafel profitierte wiederholt, zuletzt auch mit 4.000 Euro. Für 2024 ist sogar eine Unterstützung von 28.000 Euro zugesagt. Zudem wurden 9.150 Euro an die Wohngruppe für Kinder und Jugendliche e.V in Gelsenkirchen Horst überwiesen, um einen Bulli für den Transport der Bewohner kaufen zu können.

Die Ultras Gelsenkirchen setzten sich seit langem für soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen ein und wollen dieses Engagement auch im Jahr 2024 weiterführen.