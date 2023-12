Auswärtsfahrer: Schalke ganz vorne, RWE auf Bundesliga-Niveau

Der FC Schalke 04 hat in der Hinrunde 2023/24 die meisten Auswärtsfahrer mobilisiert. Rot-Weiss Essen bewegt sich auf Bundesliga-Niveau

Sportlich lief es sehr, sehr lange nicht gut für den FC Schalke 04 in dieser Saison. Erst gegen Ende des Jahres stabilisierte der neue Trainer Karel Geraerts die Mannschaft, inzwischen ist Schalke den Abstiegsplätzen zumindest ein wenig entrückt.

Eins war aber immer groß: die Fan-Unterstützung. Egal ob etwa in Hamburg, Düsseldorf oder Karlsruhe - Tausende Fans in blau-weiß reisten ihrer Mannschaft hinterher. Nicht immer glücklich, wie bei der Niederlage bei der Fortuna, als Teile des Gästeblocks bereits zur Halbzeitpause verwaist waren. Doch immer lautstark.

Wie eine Statistik nun zeigt, reisten dem FC Schalke in der Hinrunde 2023/2024 sogar die meisten Fans in Fußball-Deutschland hinterher. Laut „Falsche9“ waren es im Schnitt 6067 Fans der Knappen, die bei den Auswärtsspielen zugegen waren.

Dabei profitierten die Anhänger der Schalker sicher von den großen Stadien in der 2. Liga - wie etwa in Hamburg oder Düsseldorf. In der Rückrunde wird dieser Zahl wohl schon allein deswegen sinken, weil man dann in Elversberg und Osnabrück antreten muss, wo die Gästeblöcke deutlich kleiner sind.

Reisefreudig waren übrigens auch die Fans des Hamburger SV, die mit 5439 Unterstützern im Schnitt hinter dem FC Bayern - aber vor dem BVB stehen. Schwarz-Gelb reisten in den bisherigen Auswärtspartien der aktuellen Spielzeit im Schnitt 4900 Fans hinterher.

Rot-Weiss Essen in Auswärtsfahrer-Tabelle auf Bundesliga-Niveau

Wirklich beeindruckend ist die Statistik aus Sicht von Rot-Weiss Essen. Der Ruhrgebiets-Klub steht laut einer Statistik auf Rang 18 der Auswärtsfahrer-Tabelle - und spielt damit auf Bundesliga-Niveau. 2838 Fans im Schnitt reisten mit RWE durch die Republik in der zweiten Drittligasaison in Serie. Beeindruckend war vor allem das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, als mehr als 10.000 Rot-Weisse den Weg ins Westfalenstadion fanden.