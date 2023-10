RWE: Kaum noch Karten - auch Bielefeld wird ausverkauft sein

Die Fans rennen RWE die Bude ein. Nach dem Bielefeld-Spiel wird der Schnitt auf über 17.000 anwachsen.

Die Euphorie bei Rot-Weiss Essen ist in der 3. Liga nach drei Siegen in Serie riesig. Der Lohn für die Serie: Nach dem Spieltag steht RWE auf dem fünften Platz.

Grund genug für die Zuschauer, den Essenern weiter die Bude einzurennen, was allerdings auch vor den Dreiern gegen den BVB II, den 1. FC Saarbrücken und den MSV Duisburg der Fall war. Man merkt weiter, das Stadion ist für das derzeitige Interesse schon zu klein.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht nun das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld auf dem Programm. Und mal wieder wird RWE ausverkauft melden, denn aktuell sind nur noch 600 Karten zu haben.

Der Klub vermeldete, dass bereits 18.600 Tickets verkauft wurden. Auch die Bielefelder Kurve ist nach drei Siegen in Folge prall gefüllt. Es spricht vieles für ein Fußballfest im Stadion an der Hafenstraße.

In den bisherigen sechs Heimspielen begrüßte RWE 101.302 Zuschauer, was einem Schnitt von 16884 entspricht. Nach dem Bielefeld-Match wird dieser auf etwa 17.200 ansteigen.

Eine Woche später wartet dann schon das nächste Highlight auf RWE - wenn es wieder zuhause gegen Traditionsverein Waldhof Mannheim geht (Sonntag, 12. November, 16:30 Uhr).





Der Vorverkauf beginnt in der anstehenden Woche. Zwischen Montag (30. Oktober, 10.00 Uhr) und Dienstag (31. Oktober, 20.00 Uhr) bekommen Vereinsmitglieder ein exklusives Vorkaufsrecht. Der Kartenerwerb ist in dieser Zeit ausschließlich über den Online-Ticketshop möglich. Pro Mitglied können maximal zwei Tickets gekauft werden.





Donnerstag (02. November) beginnt schließlich der freie Verkauf für das Heimspiel gegen Mannheim. Ab 10.00 Uhr gibt es Tickets im Online-Ticketshop und in den Vorverkaufsstellen, ab 14.00 Uhr sichern sich Fans ihre Plätze am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße.