BVB: Fans protestieren gegen Reform der Champions League

Mit zahlreichen Bannern und großen Transparenten haben Fans von Borussia Dortmund gegen die Reform der Champions League protestiert.

Zu Beginn der zweiten Hälfte der Partie gegen die AC Mailand hing am Mittwochabend vor der Südtribüne im Signal Iduna Park ein großes Transparent mit der Aufschrift „Football for millions of people, not for billions of Euros! – Reclaim the game“ („Fußball für Millionen von Menschen, nicht für Milliarden von Euro! - Fordert das Spiel zurück“). Auf anderen Bannern stand: „The rich get richer – stop UCL Reforms“ („Die Reichen werden reicher – stoppt UEFA-Champions-League-Reformen“).

Ab der kommenden Saison findet die Königsklasse mit 36 statt 32 Teams statt. Zudem wird in einem Liga-System gespielt. Die Gruppenphase, wie sie aktuell existiert, gibt es dann nicht mehr.