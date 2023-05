Stadionhymne und Maskottchen: So schneiden Schalke, BVB und VfL Bochum ab

VfL Bochum Letsch über Gladbach, den Konkurrenzkampf und das große Ziel Klassenerhalt

Der VfL Bochum reist nach dem 1:1 im Derby gegen den BVB am kommenden Samstag (15.30 Uhr) an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach. VfL-Trainer Thomas Letsch will punkten.