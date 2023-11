NRW-Traditionsmasters: Mülheim All Stars: Dachdecker, Möbelverkäufer und ein Ex-RWE-Knipser

Anfang Januar steigt die 17. Ausgabe des NRW-Traditionsmasters. Mit dabei sind wie üblich auch die All Stars aus der Gastgeber-Stadt Mülheim.

Die Mülheim ALL STARS sind so etwas wie die große sportliche Unbekannte beim NRW-Traditionsmasters. Das wird auch am 7. Januar 2024 in der Westenergie Sporthalle Mülheim wieder so sein.

Denn sie sind zwar stets dabei, aber die Lokalmatadore konnten das Turnier noch nie gewinnen. Dennoch sorgen sie in jedem Jahr für ein besonderes Flair unter den vielen Traditionsmannschaften und ihren ehemaligen Profis.

Im Kader der Mülheim ALL STARS stehen „fast“ nur ehemalige Amateurspieler. „Bei uns spielen ein Dachdecker, ein Kraftfahrer, ein Möbelverkäufer zusammen mit Jungs, die im Straßenbau, im Stahlhandel oder bei der Sparkasse Mülheim tätig sind“, erklärt Teammanager Peter Hein. „Das sorgt natürlich immer für eine besondere Atmosphäre in der Halle in Mülheim. So wie im DFB-Pokal, wenn die Großen auf die Kleinen treffen.“

Und natürlich haben die Kleinen immer den Ehrgeiz, den Großen eins auszuwischen. Sie werden es zumindest wieder versuchen. Wie in jedem Jahr. Mit Arne Janssen können sich die Mülheim ALL STARS dabei auch wieder auf den ehemaligen Co-Trainer der U17 – bis U19-Nationalmannschaften des DFB verlassen, der aktuell für den Deutschen Fußballbund als Trainerentwickler im Nachwuchsbereich tätig ist und die UEFA Pro Lizenz besitzt.

Tickets für das NRW-Traditionsmasters gibt es unter: www.wir-lieben-tickets.de

Theoretisch wissen sie also, wie es geht. Für den ganz großen Wurf hat es dennoch bislang noch nicht gereicht. Zweimal waren sie zumindest ganz nah dran. „Das war zuletzt im Jahr 2020 der Fall, als wir erst im Finale mit 0:2 gegen Rot-Weiss Essen verloren haben“, erinnert sich Hein. Im Halbfinale schaltete Mülheim damals den FC Schalke 04 im Neunmeterschießen aus. Es war der bislang größte sportliche Erfolg für die Mülheim ALL STARS.

Der Fachschaftsleiter im Mülheimer Sportbund ist stolz darauf, dass dieses attraktive Turnier weiterhin fest in der Stadt Mühlheim verankert ist. „Das ist für Mülheim schon etwas ganz Besonderes, diese Mannschaften und die vielen Stars von früher hier in unserer Stadt begrüßen zu dürfen“, sagt Hein und freut sich auf das Turnier. „Das NRW-Traditionsmasters bietet den Menschen in unserer Stadt die einmalige Gelegenheit vor Ort diese Vereine und die vielen tollen Spieler zu sehen.“

So werden sie auch beim 17. NRW-Traditionsmasters wieder stolz das Logo des ortsansässigen Hauptsponsors SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbH auf ihren Trikots tragen und einen neuen Anlauf starten.

Und dann gibt es da ja doch noch einen Spieler in den Reihen der Mülheim ALL STARS, der zumindest Zweitligaduft schnuppern durfte und auf viele bekannte Gesichter treffen wird. Marvin Ellmann spielte einst für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Liga und in der 3. Liga sowie für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West. Außerdem lief der Knipser auch für den Wuppertaler SV auf. In diesem Jahr wird er für Mülheim auf Torejagd gehen. Damit der Traum vom ersten Finalsieg endlich Wirklichkeit wird.