16. NRW-Traditionsmasters: Auslosung erneut im Live-Stream

„Nostalgie trifft Budenzauber“. Diese Schlagzeile ist mittlerweile fest mit dem NRW-Traditionsmasters verbunden.

Anfang Dezember musste die 16. Auflage coronabedingt verschoben werden. Der Nachholtermin ist der 27. März 2022. Wer liegt in welchem Topf und wer spielt am 27.03.2022 gegen wen?

Am Mittwoch, 16. März 2022, 18:00 Uhr werden in der König Pilsener Lounge in der Westenergie Sporthalle (An den Sportstätten 6, 45468 Mülheim/Ruhr) die Gruppen gezogen. Erneut wird die Gruppenauslosung im facebook-Live-Stream ab 18 Uhr über das soziale Netzwerk ausgestrahlt.

Moderator Ralf Bosse führt durch das Programm und begrüßt als „Losfee“ den gebürtigen Mülheimer Willi Landgraf.