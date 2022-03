NRW-Traditionsmasters: Feiert Benedikt Höwedes sein Comeback für Schalke?

Ende des Monats steigt die 16. Auflage des NRW-Traditionsmasters. Läuft Benedikt Höwedes dann für die Traditionsmannschaft von S04 auf?

Klaus Fischer, Rüdiger Abramczik, Klaus „Tanne“ Fichtel, Olaf Thon und zuletzt Gerald Asamoah. Das NRW-Traditionsmasters hat bereits viele Schalker Legenden live erleben dürfen. Und es gibt große Hoffnungen, dass das so bleibt – und vielleicht am 27. März 2022 in der Westenergie Sporthalle Mülheim sogar noch der eine oder andere Star dazukommt.

Denn die Königsblauen freuen sich sehr auf das Turnier, wie S04-Legende Olaf Thon bestätigt. „Als ich den Jungs über unsere Facebook-Gruppe mitgeteilt habe, dass sie am 27. März bei diesem tollen Turnier tatsächlich endlich wieder Fußball spielen dürfen, waren die Freude und die Resonanz groß. Wir sind sehr glücklich, dass das NRW-Traditionsmasters wieder stattfindet.“

Infos zur Veranstaltung Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim Datum: Sonntag, 27. März. Einlass ab 11 Uhr, Beginn um 12 Uhr Teilnehmer: Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger), VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid, Fortuna Düsseldorf, Mülheimer All Stars Infos zu Preisen, Vorverkauf, Hygieneregeln: www.nrw-masters.de

Für das NRW-Traditionsmasters will er deshalb eine „mit großen Namen gespickte Truppe“ ins Rennen schicken. Auch, wenn er noch nichts versprechen kann, lassen die folgenden Namen das Herz eines jeden Schalke-Fans und Fußball-Romantikers höherschlagen. „Großartig wäre es, wenn wir an diesem Feiertag für den Revier-Fußball mit Ebbe Sand und Kevin Kuranyi im Sturm auflaufen könnten.“ Auch Jens Lehmann und Oliver Reck wolle er anfragen. Und vielleicht werde ja sogar Gerald Asamoah wie vor drei Jahren das Schalker Team verstärken.

Wer dann tatsächlich dabei ist, ergibt sich oft kurzfristig. „Fest steht: Rüdiger Abramczik und Klaus Fichtel werden das Team auf jeden Fall an diesem Tag betreuen und Klaus Fischer und ich werden als Zuschauer auch in der Halle sein.“

Thon hofft auf ein den Umständen entsprechend ausverkauftes Haus. „Denn diese Atmosphäre auf dem Feld und auf den Rängen ist es doch, die wir alle so lieben und schmerzlich vermisst haben. Und die dieses Turnier für die Traditionsmannschaften auch so einzigartig macht.“ Er freue sich schon auf den Austausch und viele gute Gespräche und Begegnungen mit den Fans und den Idolen der anderen Vereine. So sei es doch toll, dass der U19-Nachwuchstrainer von RotWeiß Oberhausen, Markus Kaya, in Mühlheim für Schalke 04 spiele.

Und dann hat Olaf Thon noch eine ganz besondere Option für das NRW-Traditionsmasters im Gepäck: „Es wird Zeit, dass Benedikt Höwedes endlich mal sein erstes Spiel für die Schalker Traditionself absolviert. Ein Tag nach dem Länderspiel des DFB gegen Israel könnte es klappen. Ich werde ihn auf jeden Fall einladen.“