Der FC Schalke 04 spielt in der 2. Liga um den Klassenerhalt. Aber was macht eigentlich der frühere Abwehrrecke Matija Nastasic?

Was macht eigentlich Matija Nastasic? Sechs Jahre spielte der Serbe für den FC Schalke 04 in der Bundesliga. Nach dem blamablen Abstieg 2021 aus der 1. Liga endete auch das hochdotierte Arbeitspapier des serbischen Nationalspielers in Gelsenkirchen. Und heute?

Freitagabend. Barcelona. Das Olympiastadion in der Metropole, in dem die Katalanen wegen der Umbauarbeiten im Camp Nou vorübergehend ihre Heimspiele austragen, füllt sich nur langsam. Der FCB spielt zuhause gegen das abstiegsgefährdete RCD Mallorca. Als Abwehrchef für die Mannschaft von der Insel steht Matja Nastasic auf dem Platz.

Der inzwischen 30-Jährige macht ein gutes Spiel. Dennoch verliert Mallorca 0:1 und bleibt tief im Abstiegskampf. Zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski kommt es erst spät. Barcelona spielt mit der B-Elf. Lewandowski wird erst nach einer Stunde eingewechselt, als es noch 0:0 steht.

Matija Nastasic - Stationen: bis 2011: Partizan Belgrad 2011 - 2012: AC Florenz 2012 - Januar 2015: Manchester City Januar 2015 - 2021: FC Schalke 04 2021 - 2022: AC Florenz seit 2022: RCD Mallorca

Das zeigt eigentlich ganz gut, wie es um Nastasic bestellt ist. Als die Königsblauen Nastasic Anfang 2015 als englischen Meister von Manchester City verpflichteten, galt er als eines der größten Innenverteidiger-Talente Europas. Knapp zehn Millionen Euro legte S04 für ihn auf den Tisch.

Nastasic war auf Schalke sechs Jahre lang überwiegend Stammspieler, spielte Champions League mit den Knappen. Die herausragende Rolle, die ihm angedacht war, konnte er letztlich jedoch nicht ausfüllen. Dafür war er etwas zu statisch. Ein Leader war er nie.

Nach dem Abstieg zog es ihn zur AC Florenz. Aber nach nur einem Jahr war in Italien bereits wieder Schluss für ihn. Nastasic ging nach Spanien zum RCD Mallorca. Dort wurde sein Vertrag nach einer Saison zunächst nicht verlängert. Erst spät einigte man sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Ex-Schalker.

Nun spielt er also in der LaLiga gegen den Abstieg. Sein Marktwert hat sich laut transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro verringert. Zu Champions-League-Zeiten des S04 lag er bei 18 Millionen Euro. Das hatte sich Nastasic sicher anders vorgestellt.