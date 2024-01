Vergessene Vereine: Als die SpVg Beckum die zweite DFB-Pokalrunde erreichte

13 Jahre lang spielte die SpVg Beckum in der Oberliga Westfalen und erreichte zweimal den DFB-Pokal. Heute tritt der zwischenzeitlich insolvente Verein in der Landesliga an.

26. August 1995. Erste Runde im DFB-Pokal. Es ist ein legendärer Tag in der Geschichte der SpVg Beckum. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1992/93 qualifizierte sich die Spielvereinigung für den DFB-Pokal. Bei ihrer ersten Teilnahme gab es eine klare 0:7-Niederlage gegen Werder Bremen.

5.700 Zuschauer in der Römerkampfbahn sahen am besagten Tag torlose 120 Spielminuten gegen den 1.FC Köln. Es kam also zum Elfmeterschießen: Beide Teams hatten einen Fehlschuss und dem FC blieb ein letzter Schütze, Bruno Labbadia. Er trat an, schoss und scheiterte an Beckums Torhüter Jürgen Welp. Damit brachte er seine Mannschaft in die zweite Runde. Kurios: Nach dem Spiel wurde Welp, der auch für Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04 zwischen den Pfosten stand, per Helikopter zu seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio gebracht. In der zweiten Runde verloren die Beckumer zwar gegen die SpVgg Unterhaching mit 2:3, doch dieser legendäre Sieg wird immer in Erinnerung bleiben.

Die 90er waren das erfolgreichste Jahrzehnt in der Klubgeschichte. Von 1989 bis 2001 waren die Münsterländer durchgängig ein fester Bestandteil der Oberliga Westfalen, welche bis 1994 die dritthöchste Spielklasse war. In diesem Zeitraum gelangen den Beckumern die einzigen zwei DFB-Pokalteilnahmen. Zudem gewannen sie 1995 zum ersten und bis heute letzten Mal den Westfalenpokal, als sie sich im Elfmeterschießen gegen die SpVgg Erkenschwick durchsetzen konnten. Wie gegen den 1.FC Köln avancierte Keeper Welp zum Matchwinner mit zwei parierten Strafstößen.

Doch in der Spielzeit 2001/02 erreichte der Verein den Tiefpunkt. Nach dem Rückzug des größten Sponsors musste der Verein Insolvenz anmelden. Die Mannschaft wurde während der laufenden Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, sodass alle Spiele annulliert wurden. Es gab einen Neuanfang in der Kreisliga B. Mit 174 erzielten Tore und 88 von 90 möglichen Punkten wurde die Mannschaft auf Anhieb Meister und stieg in die Kreisliga A auf. Ein Jahr später gelang mit etwas Glück der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga. Sowohl die Beckumer als auch der SpVg Oelde beendeten die Saison mit jeweils 70 Punkten. Das fällige Entscheidungsspiel gewann Beckum mit 3:0.

Am Saisonende 2004/05 kam es zur Fusion mit dem FSV Beckum. Ein Jahr später gelang schließlich der Aufstieg in die Landesliga. Nach einem zwischenzeitlichen Abstieg in der Saison 2014/15 in die Bezirksliga folgte direkt der Wiederaufstieg und sogar der Durchmarsch in die Westfalenliga.

Im ersten Jahr hielten die Beckumer die Klasse, doch in der zweiten Saison stiegen sie wegen des schlechteren Torverhältnisses wieder in die Landesliga ab. In dieser Spielklasse spielen die Beckumer bis heute und rangieren derzeit im unteren Mittelfeld.

Aktuelle Liga: Landesliga 4 Westfalen

Größte Erfolge: Westfalenmeister: 1957, 1959 Teilnahme am DFB-Pokal: 1992/93, 1995/96 Westfalenpokalsieger: 1995

Bekannte Spieler: Nils-Ole Book, Markus Bollmann, Udo Horsmann, Hans Klodt, Baran Mogultay, Thorsten Stuckmann, Jürgen Welp, Michael Wiemann