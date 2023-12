Am Mittwoch ist der frühere US-Außenminister Henry Kissinger im Alter von 100 Jahren verstorben. Einmal traf einer der ehemals wichtigsten Politiker der Welt auch auf Mike Büskens und den FC Schalke 04. Weisse noch?

Am Mittwoch ist der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger im Alter von 100 Jahren verstorben. Der in Fürth geborene Politiker musste mit seiner Familie 1938 als Jugendlicher vor den Nazis in die USA fliehen.

Später wurde er einer der mächtigsten Männer der Welt. Von 1973 bis 1977 war er Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika.

Und er blieb immer: Fan der SpVgg Greuther Fürth. Bereits als Kind hatte er sich die Spiele der Spielvereinigung im Stadion am Ronhof angesehen, obwohl sein Vater, ein bis zum Progrom angesehener Lehrer, nicht viel von Fußball hielt.

Das Interesse an seinem Verein ließ auch trotz der schrecklichen Gräueltaten des Holocausts durch die Deutschen nicht nach. "Während der ganzen Zeit hatte sich Kissinger stets weiterhin für seine Spielvereinigung interessiert. Früher musste ihm die Deutsche Botschaft in den USA zeitnah die Ergebnisse des Kleeblatts melden, die Zeiten des Internets haben Henry Kissinger noch näher an sein Kleeblatt geführt. Und von seinen Besuchen in Fürth (2010 sprach er, auf dem Platz stehend, den legendären Satz: „Dies ist mein Ronhof!“) wissen wir, wie sehr ihn die Liebe zu seinem Verein auch im hohen Alter noch geprägt hat", schrieb Greuther Fürth in einem Kondolzenschreiben.

Aber weisse noch, als Henry Kissinger auf den FC Schalke 04 und Mike Büskens traf? Es war der 15. September 2012, als sich der immerhin schon 89-jährige Kissinger einen Traum erfüllte.

Er versprach nach dem sensationellen Aufstieg der Mannschaft in die Bundesliga 2012 noch einmal an seinen Ronhof zurückzukehren. Und er hielt Wort. Bereits zum zweiten Heimspiel besuchte er seine SpVgg. Der Gegner: Der FC Schalke 04. Die spielten damals mit Spielern wie Julian Draxler, Benedikt Höwedes oder Klaas-Jan Huntelaar und gewannen mit 2:0.

Doch in Erinnerung blieb vor allem der Besuch von Henry Kissinger. Vor dem Spiel gab es eine eigens für ihn eingerichtete Pressekonferenz. Stolz trug er während der 90 Minuten den Schal seiner Fürther. Besonders kurios: Bei den Gastgebern wurde in der zweiten Halbzeit ein gewisser Gerald Asamoah eingewechselt. Der Trainer der Fürther hieß: Mike Büskens.