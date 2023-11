Vergessene Vereine: Das kleinste Oberligadorf Deutschlands

Borussia Freialdenhoven sorgte vor mehr als 20 Jahren für Aufsehen: Der Dorfverein aus dem Kreis Düren stieg in die Oberliga auf und konnte sich dort für einige Zeit etablieren.

Aus den Asterix-Comics in den deutschen Sprachgebrauch: Die gallischen Dörfer. So ziemlich jeder kleine Verein, der aus keiner großen Stadt kommt und nur wenige 1000 Einwohner zählt, bezeichnet sich fortan gern als gallisches Dorf der Liga. In Nordrhein-Westfalen gibt es jedoch einen Verein, der in der Tat als gallisches Dorf auf sich aufmerksam machen konnte: Borussia Freialdenhoven.

Heute vor 23 Jahren in einem Ort im Kreis Düren, knapp sieben Quadratkilometer groß. Ein Großteil der nicht einmal 1.000 Einwohner dürfte sich in der Dorfmitte zu einem großen Fest verabredet haben. Die erste große Schlacht wurde gewonnen: Punktgleich mit dem VfL Rheinbach steht Borussia Freialdenhoven auf dem ersten Platz. 51 Punkte, aber die bessere Hinkelstein-Abwehr - sprich die bessere Tordifferenz - sicherte den Aufstieg in die Oberliga Nordrhein. Der bis heute größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Der Macher des Ganzen: Trainer Wilfried Hannes. Ob es ein von ihm gerührter Zaubertrank war oder sein Hund den richtigen Riecher besessen hat, ist nicht überliefert. Eine große Leistung war es allemal. Von nun an wurde Freialdenhoven allerdings der kleinste Oberliga-Ort in ganz Deutschland.

Fortan ging es gegen die Römer in Form von den großen Traditionsvereinen wie Schwarz-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf, aber auch dem Wuppertaler SV, zu dem die Fans seit damals eine Fanfreundschaft pflegen.

Fünf Jahre sollte sich der Verein durchaus ordentlich platziert in der Liga halten. Danach entschieden die Dorfältesten - sprich: der Vereinsvorstand - sich freiwillig aus der Oberliga Nordrhein zurückzuziehen. Zu groß war der organisatorische Aufwand und mit den wenigen Helfern im Klub nicht mehr zu stemmen.

Seitdem spielt der Klub durchgängig in der Mittelrheinliga. Doch eine entscheidende Sache hat sich geändert: Trainer-Urgestein Wilfried Hannes steht nicht mehr an der Seitenlinie. Am 8. März 2020 coachte er zum letzten Mal seinen Verein.

Die Borussia gewann mit 2:0 gegen den heutigen Regionalligisten 1. FC Düren. Mit Ausnahme der Saison 2003/04, als Hannes die gültige Trainerlizenz fehlte, war der achtmalige Deutsche Nationalspieler, der in seiner aktiven Karriere für Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 spielte, 21 Jahre für Freialdenhoven tätig und prägte die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte.

Liga, Erfolge, bekannte Spieler/Trainer

Aktuelle Liga: Mittelrheinliga

Größte Erfolge: Oberliga-Nordrhein-Aufstieg 2000, Mittelrhein-Pokalfinale 2001 und 2008.

Bekannte Spieler/Trainer: Bekim Kastrati, Winfried Stradt, Jupp Zschau, Stephan Lämmermann, Frank van Eijs, Rachid El Hammouchi, Dirk Lehmann, Wilfried Hannes.