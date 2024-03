Mittelrheinliga: Nach über 30 Jahren in der 4. und 5. Liga - Klub gibt Rückzug bekannt

Ein arriviertes Mitglied der Mittelrheinliga kündigt zum Saisonende den Rückzug aus der Fünftklassigkeit an. Das sind die Gründe.

Borussia Freialdenhoven ist am Mittelrhein so etwas wie zum Beispiel der ETB Schwarz-Weiß Essen am Niederrhein: nämlich seit einer gefühlten Ewigkeit ein Teil der Liga. Zunächst in den Nuller-Jahren in der damaligen Oberliga Niederrhein (4. Liga) und später in der Mittelrheinliga (5. Liga). Doch damit ist nach dem Saisonende 2023/2024 Schluss.

Nach über 30 Jahren in der höchsten Spielklasse des Fußball-Verbands Mittelrhein zieht der Verein die Erste Mannschaft im Sommer aus der Mittelrheinliga zurück. Das gab der Klub aus dem 900-Seelen-Dorf offiziell bekannt. Aktuell liegt Freialdenhoven auf Platz zehn in der Mittelrheinliga.

In den Spielzeiten 2010/2011 und 2020/2021 wurde Borussia Freialdenhoven jeweils Vize-Meister und verpasste den Aufstieg in die Regionalliga West nur knapp.

Borussias Geschäftsführer Achim Gehlen betonte, dass diese Entscheidung nicht aus wirtschaftlichen Gründen getroffen wurde, da finanzielle Mittel weiterhin ausreichend vorhanden sind. Vielmehr waren der enorme Zeitaufwand und der Mangel an Unterstützung ausschlaggebend.

Heute macht fast niemand mehr etwas, ohne die Hand aufzuhalten. Wo früher 20 Leute zum Helfen kamen, stehen heute zwei Achim Gehlen

Gehlen erklärte: "Sabine, Frank und ich tragen hier die Hauptlast. Da wir alle drei nun über 50 Jahre alt sind, sind wir nicht mehr bereit, unsere gesamte Freizeit ausschließlich dem Fußball zu widmen. Wir möchten mehr Zeit mit unseren Familien verbringen." Besonders der Mangel an ehrenamtlichen Helfern ist ein weitverbreitetes Problem. "Heute macht fast niemand mehr etwas, ohne die Hand aufzuhalten. Wo früher 20 Leute zum Helfen kamen, stehen heute zwei", betonte der 55-jährige Gehlen, der der Schwiegersohn des Borussia-Ehrenpräsidenten Rolf Imdahl ist.

Nicht zuletzt war es nun auch für Imdahl an der Zeit, im Alter von fast 80 Jahren, etwas kürzerzutreten. "40 Jahre lang hat er den Verein geführt und die Borussia zu dem gemacht, was sie heute ist. Ohne sein Engagement wäre ein professionelles Auftreten auf diesem Niveau über Jahrzehnte hinweg nicht möglich gewesen", heißt es in einer Pressemitteilung des Mittelrheinligisten.

Wir haben diese Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen, sondern sorgfältig darüber nachgedacht, welcher Weg für uns der Beste ist. Die Bedingungen für die Mannschaft bleiben unverändert. Achim Gehlen

Für die Saison 2024/2025 werden die erste und zweite Mannschaft zusammengeschlossen, sodass nur noch ein Senioren-Team aufgestellt wird. Wahrscheinlich dann in der Kreisliga A. "Das Ziel besteht darin, sich vor allem mit den Jungs aus dem Dorf, die bereits seit ihrer Jugend dabei sind, unterhalb der Landesliga zu etablieren", sagt Gehlen.

Trotz dieser Veränderungen bleibt der gewohnte Service für die Spieler bestehen: Die Wäsche wird weiterhin gewaschen, der Platz gepflegt und im Sommer steht das Trainingslager in Schmidt auf dem Programm. Der Aufwand für die Verantwortlichen wird jedoch reduziert, da eine Trainingseinheit entfällt und die Heimspiele nun Freitagsabends stattfinden sollen, sodass die Wochenenden für alle frei bleiben.

Gehlen erklärte abschließend: "Wir haben diese Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen, sondern sorgfältig darüber nachgedacht, welcher Weg für uns der Beste ist. Die Bedingungen für die Mannschaft bleiben unverändert."