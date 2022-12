Vor WM-Duell: Kooperation deutscher Gruppengegner sorgt für Aufregung

Nur wenige Stunden vor dem direkten Aufeinandertreffen ihrer Nationalteams haben die Fußballverbände Spaniens und Japans eine Zusammenarbeit bekanntgegeben.

In wenigen Stunden finden die letzten Gruppenspiele in der Deutschland-Gruppe statt. Dort muss Deutschland eigentlich darauf hoffen, dass Spanien gegen Japan mindestens einen Punkt holt. Sollten die Japaner allerdings gegen Spanien gewinnen, benötigt die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick einen Sieg gegen Costa Rica, bei dem sie den Acht-Tore-Rückstand im Torverhältnis egalisieren können.

Nur wenige Stunden vor dem direkten Aufeinandertreffen im Khalifa International Stadium haben nun beide Fußballverbände eine Zusammenarbeit bekanntgegeben.

Dies teilte der spanische Verband RFEF nach einer gemeinsamen Sitzung unter anderem mit den Verbandschefs Luis Rubiales und Kohzo Tashima am Donnerstag in Doha mit. Die beiden Dachorganisationen hatten bereits 2020 per Handschlag eine Kooperation vereinbart, dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Spanien will in den nächsten Jahren in Asien für seine WM-Kandidatur gemeinsam mit Portugal und der Ukraine für das Turnier 2030 werben. Spanien und Japan planen Länderspiele auf verschiedenen Ebenen und eine Zusammenarbeit auch im Frauenfußball und Schiedsrichter-Wesen.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist aus deutscher Sicht zumindest einmal unglücklich. Denn zumindest würden bei dem einen oder anderen Erinnerungen an die „Schande von Gijon“ wach. Mit einer knappen Niederlage gegen Japan würden beide Teams mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterkommen. Verschwörungstheorien in dieser Hinsicht sind in den sozialen Medien bereits im Umlauf. Gleichwohl dürfte aber klar sein, dass bei einem Sieg Spaniens und einem gleichzeitigen Erfolg von Costa Rica gegen die Deutschen auch die Iberer in der Gruppenphase der WM ausscheiden würden.