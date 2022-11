Saudi-Arabien gelingt Sensation - Blamage für Messi und Argentinien

Saudi-Arabien hat bei der WM in Katar für eine Riesen-Überraschung gesorgt und Mitfavorit Argentinien nach Rückstand mit 2:1 besiegt.

Saudi-Arabien hat gegen Turniermitfavorit Argentinien für die erste große Überraschung bei der Fußball-WM in Katar gesorgt. In Gruppe C gewann das Team von Trainer Hervé Renard gegen die Mannschaft um Superstar Lionel Messi trotz eines 0:1-Rückstands zur Pause 2:1. Messi brachte Argentinien im Lusail Stadion per Foulelfmeter früh in Führung (10. Minute), nach der Pause drehten Saleh Al-Shehri (48.) und Salem Al-Dausari (53.) die Partie binnen fünf Minuten zugunsten des Außenseiters. Argentinien wurden in der ersten Halbzeit drei Tore nach Abseitspositionen aberkannt, auch nach dem Rückstand blieb die Albiceleste gegen die konsequent verteidigende Renard-Elf erfolglos.

Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero (ab 59. Lisandro Martinez), Otamendi, Tagliafico (ab 71. Acuna) - Di Maria, De Paul, Paredes (ab 59. E. Fernandez), Gomez (ab 59. J. Alvarez) - Messi, Lautaro Martinez. - Trainer: Scaloni

Saudi-Arabien: Alowais - Saud, Altambakti, Albulayhi, Yasser (ab 90.+9 Alburayk) - Almalki - Salman (ab 45.+4 Nawaf, ab 88. Alamri), Kanno - Feras (ab 88. Haitham), Alsheri (78. Sultan), Salem. - Trainer: Renard

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Tore: 1:0 Messi (10., Foulelfmeter nach Videobeweis), 1:1 Alshehri (48.), 1:2 Salem (53.)

Zuschauer: 88.012 (in Lusail)

Gelbe Karten: - Almalki, Alowais, Nawaf, Saud, Salem, Albulayhi