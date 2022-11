WM-PODCAST FOLGE 2: WM 2022 in Katar - "Ich bin ein Gegner von Boykotten"

Die WM in Katar schreibt Geschichte. Doch an was werden wir uns am Ende erinnern? Der Direktor des Deutschen Fußballmuseums in neuen Podcast!

Manuel Neukirchner ist Direktor des Deutschen Fußballmuseums und Autor. In seinem aktuellen Buch "Deutschland, dein Fußball!" beleuchtet er anhand von verschiedenen Exponaten die Geschichte unserer Lieblingssportart. Neukirchner betont, dass große Fußballturniere auch einmal die Gesellschaft spiegeln. FUNKE-Sportchef Peter Müller und Moderator Nils Halberscheidt gehen mit ihm zusammen in unserem neuen FUNKE-Podcast „WM Inside - Der Expertentalk“ auf einen Streifzug durch die Geschichte: Von einem legendären Uwe Seeler-Foto, über das Trikot von Gerd Müller, hin zum Schuh von Mario Götze, der es ja in diesem Jahr wieder in den WM-Kader geschafft hat. Und auch über das Aufgebot, das Hansi Flick nominiert hat, sprechen unsere Experten in der aktuellen Folge. Sie können den Podcast „WM Inside - Der Expertentalk“ direkt hier im Player im Artikel oder in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone hören, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Einfach „WM Inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen. Der neue Podcast „WM Inside“ liefert Hintergründe, Analysen und Eindrücke aus erster Hand von unseren FUNKE-Reportern aus Katar. Vor Turnierstart ordnet das WM-Inside-Team das Turnier nicht nur politisch ein, wir blicken auch auf die Vorbereitungen der deutschen Mannschaft und der anderen Teams. Von unserem WM-Studio in Essen aus diskutieren unsere Moderatoren mit Reportern, FUNKE-Fußballexperten und prominenten Gästinnen und Gästen. Mit Beginn des Turniers analysieren wir die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft. Neue Folgen gibt es nach jedem Deutschlandspiel, beziehungsweise nach dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos folgen und keine Folgen verpassen!

Zur Startseite