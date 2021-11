WM in Katar: 9 von 32 WM-Teilnehmern stehen fest

Nach Deutschland, Dänemark und Brasilien, Titelverteidiger Frankreich sowie Belgien haben sich auch Kroatien, Spanien und Serbien für die Fußball-WM-Endrunde 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember) qualifiziert.

Gastgeber Katar ist automatisch gesetzt. Am letzten Spieltag der Qualifikationsphase löste am Sonntag in Kroatien der WM-Finalist von 2018 als Gruppensieger sein direktes Ticket zur WM im Wüstenstaat. Die Gruppensieger Spanien sowie Serbien zogen am Abend nach.

Aus Europa qualifizieren sich die zehn Gruppensieger direkt für das WM-Turnier im Wüstenstaat. Die Gruppenzweiten der ersten Qualifikationsphase sowie die beiden besten nicht direkt für Katar qualifizierten Gruppensieger der Nations League treffen in den Ausscheidungsspielen Ende März (24./25. März und 28./29. März 2022) in drei Viererblöcken aufeinander. Nur die drei Finalsieger sind bei der WM dabei.

Die Auslosung der WM-Gruppen findet am 1. April 2022 in Doha statt. - Die bisher feststehenden Teilnehmer für die WM 2022 im Überblick:

GASTGEBER:

Katar

EUROPA:

Deutschland

Dänemark

Frankreich

Belgien

Kroatien

Serbien

Spanien

SÜDAMERIKA:

Brasilien