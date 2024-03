Am kommenden Wochenende stehen sich Arminia Bielefeld und Preußen Münster im Westfalenpokal-Halbfinale gegenüber. Dann wird es einen neuen Zuschauer-Rekord geben.

Obwohl die 3. Liga am kommenden Wochenende aufgrund der Länderspiele pausiert, werden Arminia Bielefeld und Preußen Münster im Einsatz sein. Die beiden Klubs stehen sich im Halbfinale des Westfalenpokals gegenüber. Am kommenden Samstag (23. März, 14 Uhr, RS-Liveticker) entscheidet sich, wer ins Endspiel einzieht.

Klar ist bereits eine Woche zuvor: Es wird das bestbesuchte Spiel in der Geschichte des westfälischen Verbandspokals sein. Denn schon jetzt sicherten sich über 13.000 Zuschauer eine Eintrittskarte. Das teilte die gastgebende Arminia am Sonntagmorgen mit.

Der Vorverkauf läuft seit zwei Wochen - und das anscheinend besser als erwartet, denn die Bielefelder haben nun Blöcke in der Schüco-Arena freigegeben, die ursprünglich geschlossen bleiben sollten. Den Gästen aus Münster steht ein Kontingent in Höhe von 3000 Tickets zur Verfügung. Davon sind 2700 verkauft.

Der bisherige Zuschauer-Höchstwert im Westfalenpokal ist somit bereits überboten. Die knapp 14 Jahre alte Bestmarke wurde ebenfalls bei einem Bielefelder Heimspiel gegen Münster aufgestellt. Und zwar im Endspiel der Saison 2011/12, das die Arminia mit 2:0 gewann. 11.778 Besucher kamen damals auf die Bielefelder Alm.

Das Halbfinale am kommenden Wochenende ist bereits das dritte Duell der beiden Rivalen in dieser Saison. Bisher ist die Bilanz ausgeglichen: Im Hinspiel setzte sich Bielefeld mit 4:0 durch, im Rückspiel gelang Münster ein 2:1-Sieg. Ob die Zuschauerzahl aus der Partie in Bielefeld im Pokal geknackt wird, scheint zweifelhaft. Immerhin kamen über 24.000 Fans zum Derby am zweiten Spieltag.

Womit vor der Saison nicht zu rechnen war: Auf dem Papier gehen die Gäste aus Münster als Favorit ins Spiel. Sie befinden sich dank ihrer Mega-Serie in der 3. Liga (in diesem Jahr ungeschlagen, sechs Siege am Stück) mitten im Aufstiegsrennen. Bielefeld hingegen steckt im Abstiegskampf. Womöglich taugt ja der Pokal zur Frustbewältigung. Der Sieger des Westfalen-Duells trifft im Finale auf den SC Verl oder SV Lippstadt, die das zweite Halbfinale ausspielen (Dienstag, 26. März).