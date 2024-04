Rot-Weiss Essen steht nach dem Derbyerfolg gegen den MSV Duisburg vor einer Pflichtaufgabe im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Ratingen 04/19.

Auf den Tag genau drei Wochen nach dem furiosen 4:0-Erfolg über Borussia Dortmund II absolvierte Rot-Weiss Essen das nächste Liga-Spiel gegen den MSV Duisburg: RWE überstand diese spielfreie Zeit gut und besiegte den stark abstiegsbedrohten Gast im Derby vor einer ausverkauften Hafenstraße mit 4:1 (1:1).

Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski hatte seine Startelf im Vergleich zum Dortmund-Spiel nur auf einer Position verändert: Für den gesperrten Rechtsverteidiger Andreas Wiegel spielte Nils Kaiser und feierte sein Startelfdebüt in der 3. Liga. Bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der zweiten Halbzeit machte Kaiser auf der ungewohnten Position einen sehr engagierten Eindruck und schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel mit ein.

Sein Trainer zeigte sich mit dem Auftritt zufrieden: "Das hat er sehr ordentlich gemacht. Es war für ihn ungewohnt, aber wir hatten drei Wochen Zeit, um einiges auszuprobieren. Er hat es schon beim Freundschaftsspiel in der Länderspielpause sehr gut gemacht und seine Aufstellung jetzt zu 100 Prozent gerechtfertigt. Er musste dann angeschlagen raus."

Nach der langen Pause geht es für die Rot-Weissen nun Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Mittwochabend (10. April, 19.30 Uhr) steht eines der wichtigsten Saisonspiele an. Im Niederrheinpokal-Halbfinale trifft Rot-Weiss Essen auf Ratingen 04/19, den Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein. Beide Mannschaften haben einen Heimrecht-Tausch vollzogen, weshalb dieses Halbfinale an der Hafenstraße stattfindet.

Wir werden am Montag regenerieren und ab Dienstag geht dann der volle Fokus auf das Halbfinale gegen Ratingen – mit dem ganz klaren Ziel, ins Pokalfinale zu kommen. Christoph Dabrowski.

Mit einem Sieg würde sich RWE für das Finale gegen den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen qualifizieren. Das Endspiel steigt am 25. Mai, der Sieger ist in der kommenden DFB-Pokal-Saison dabei. Der nächste Schritt heißt aber erst einmal: Ratingen 04/19. Dabrowski gibt eine klare Marschroute vor: "Wir werden am Montag regenerieren und ab Dienstag geht dann der volle Fokus auf das Halbfinale gegen Ratingen – mit dem ganz klaren Ziel, ins Pokalfinale zu kommen."

Auch für Linksverteidiger und Derby-Matchwinner Lucas Brumme gibt es nur ein klares Ziel: "Das ist ein super wichtiges Spiel. Wir wollen den Pokal auch mitnehmen und wissen, dass das keine einfache Aufgabe wird. Gegen Uerdingen haben wir gemerkt, wie schwer es war. Es kann auch ein Geduldsspiel werden. Wir wollen natürlich auf jeden Fall gewinnen."