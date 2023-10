Niederrheinpokal: Ratingen - ETB: Apfeld fliegt und trauert - Hasenpflug feiert

Der ETB Schwarz-Weiß Essen flog mit 2:3 nach Verlängerung gegen Ratingen 04/19 aus dem Niederrheinpokal. Das sagten die Trainer zur Partie.

Ratingen 04/19 zog gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen ins Viertelfinale des Niederrheinpokals ein. Nach 90 Minuten hieß es noch 2:2, ETB kämpfte sich nach einem 0:2 zurück. Am Ende jubelten trotzdem die Ratinger. Denn nach 120 Minuten stand es 3:2.

Ratingens Trainer Martin Hasenpflug freute sich nach dem Abpfiff ausgiebig über den Einzug in die nächste Runde: „Wir sind sehr happy, dass wir eine Runde weiter sind. Riesenkompliment an die Mannschaft. Jeder Spieler hat ein klasse Spiel abgeliefert. Wir hatten zu Beginn sehr viele Chancen und hätten das Ergebnis hochschrauben müssen. Der Keeper von ETB war aber überragend. Mit der Führung und dem 2:0 sah es danach aus, als wenn wir ein richtig gutes Spiel machen. Und dann kam aus dem Nichts der Anschluss.“

Tatsächlich sorgte das 2:1 kurz vor der Halbzeit für eine völlig andere Partie. Der ETB war plötzlich voll da und hatte immer wieder gute Chancen auf den Ausgleich. Aber auch Ratingen versteckte sich in den zweiten 45 Minuten nicht und spielte munter nach vorne.

„Wir haben uns vorgenommen nach der Pause dranzubleiben und Nadelstiche zu setzen. Es war dann ein wenig ein offener Schlagabtausch. Leider blieb es spannend bis zum Ende. Glücklicherweise konnten wir uns am Ende auch hochverdient durchsetzen“, fasste Hasenpflug den Rest der Partie zusammen.

Ratingen: Raschka - Koenders (113. Touloupis), Henrichs, Klefisch (110. Merzagua) , Nesseler - Silberbach, Ilbay (109. Potzler) - Potzler, Baum, Ari (64. Spillmann), Hammoud (85. Ramirez) - Lamidi Raschka - Koenders (113. Touloupis), Henrichs, Klefisch (110. Merzagua) , Nesseler - Silberbach, Ilbay (109. Potzler) - Potzler, Baum, Ari (64. Spillmann), Hammoud (85. Ramirez) - Lamidi ETB SW Essen: Cordi – Dalyanoglu (115. Igbinadolor), Matten (105. Kryeziu), Lach, Sahin (79. Usein) – Shavershyan, Zimmerling – Cisse (95. Williams), Addai, Bosnjak (70. Weihmann) – Kesim Schiedsrichter: Andre Berger Tore: 1:0 Ari (28.), 2:0 Koenders (37.), 2:1 Kesim (40.), 2:2 Weihmann (73.), 3:2 Lamidi (93.) Zuschauer: 150

Erneut stehen die Ratinger also im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Im letzten Jahr ging es sogar bis ins Halbfinale, dort scheiterte man mit 1:3 an Rot-Weiß Oberhausen. Zu diesem Duell könnte es in diesem Jahr auch schon im Viertelfinale kommen, für welches Hasenpflug aber keinen Wunschgegner hat: „Vor dem Spiel habe ich schon gesagt: Hauptsache zuhause. Und jetzt kann man sowieso nur noch starke Gegner bekommen. Ein Heimspiel wäre aber immer noch toll.“

Bevor es dann im Dezember mit dem Pokal weitergeht, steht erst einmal wieder der Ligaalltag an. Mit 22 Punkten auf Position drei liegend, trifft der RSV am kommenden Wochenende auf den Zweitplatzierten, die Spvg. Schonnebeck. Ein Punkt trennt die beiden Teams.

Erst einmal wollte der Ratinger Coach aber feiern und erst danach an die Liga denken: „Ab Donnerstag denke ich an Schonnebeck. Die 120 Minuten stecken jetzt allen in den Beinen. Da werden wir ein Stück weit regenerieren müssen. Und dann konzentrieren wir uns auf das Duell mit Schonnebeck.“

In anderen Tabellenregionen befindet sich der Verlierer aus Essen. Damian Apfeld, der aufgrund von Meckerns selbst mit Gelb-Rot vom Platz flog, zeigte sich nach Schlusspfiff niedergeschlagen: „Es ist schon sehr bitter für uns. Zumal wir mit der einen oder anderen Entscheidung des Schiedsrichters auch nicht so zufrieden sind. Es ist ärgerlich. Man kann meinen Jungs aber keinen Vorwurf machen. Höchstens den Vorwurf, dass wir beim zweiten und dritten Tor geschlafen haben. Aber im Grunde geht es im Pokal ums Weiterkommen und das haben wir nicht geschafft. Deswegen sind wir zurecht enttäuscht.“

Aktuell mit 15 Punkten auf Platz neun liegend geht es für die Schwarz-Weißen am Wochenende gegen den VfB Homberg (Sonntag, 29. Oktober, 15 Uhr) weiter.