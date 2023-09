Wuppertaler SV: Runge poltert nach Pokal-Blamage - "Maßlose Enttäuschung", "ein Witz"

Nach der Blamage des Wuppertaler SV beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden brennt an der Hubertusallee der Baum. Auch Friedhelm Runge meldet sich zu Wort.

Der Wuppertaler SV blamierte sich am Dienstagabend (26. September) in der 2. Runde des Niederrheinpokals bis auf die Knochen.

Der ambitionierte Viertligist unterlag beim Siebtligisten Schwarz-Weiß Alstaden mit 3:4 nach Verlängerung.

Der ehemalige WSV-Profi Raphael Steinmetz, der Spielertrainer in Alstaden ist, traf gleich dreimal für den Oberhausener Bezirksligisten. Schon in Runde eins drohte den Bergischen das aus - da retteten sie sich nach Verlängerung gegen den Landesligisten FC Remscheid.

Einen Tag nach dem blamablen Ausscheiden der Rot-Blauen sprach RevierSport mit WSV-Gönner Friedhelm Runge. Der 84-Jährige fand deutliche Worte zur Leistung der Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan.

Aber der Vorstand und Verwaltungsrat bekommen ja auch nichts hin. Das ist schlimm. Wenn es mich nicht geben würde, dann wäre der Verein doch längst pleite. Friedhelm Runge

Friedhelm Runge, sind Sie am Dienstagabend gefühlt vom Stuhl gefallen als Sie vom Ergebnis in Oberhausen hörten?

So kann man das sagen. Bei mir herrscht eine maßlose Enttäuschung. Ich investiere sehr viel in den WSV und dann das. Das war eine Blamage hohen Grades. Da wird sich jetzt etwas tun, ganz klar. Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen. Sportchef Gaetano Manno ist gefragt und muss in die Mannschaft hineinhören, was da los ist. Das ist das erste Mal, dass sich der WSV im Pokal so blamiert hat.

Und dann erzielt ausgerechnet Raphael Steinmetz drei Tore...

Ja, das ist doch unglaublich. Der Junge hat ja keine Profi-Statur mehr, aber das hat gegen unsere Profis gereicht. Da sollte sich wirklich jeder Spieler hinterfragen. Ich glaube, dass die Oberhausener nur zwei- oder dreimal in der Woche trainieren - aber für unsere Mannschaft hat das gelangt. Das ist ein Witz!

Was erwarten Sie jetzt von der Mannschaft?

Am Freitag gegen Velbert zählt nur ein Sieg, alles andere interessiert mich nicht. Die Mannschaft ist jetzt nicht gefordert, sondern verpflichtet zu siegen. Man muss nach solch einer Blamage wieder aufstehen. Wenn die Jungs das schaffen, dann sind sie eine richtige Mannschaft.

Und wenn nicht: Steht dann auch der Trainer zur Debatte?

Ich bin ja nur Sponsor. Das ist dann eine Frage an den Vorstand, Verwaltungsrat oder Manno. Aber der Vorstand und Verwaltungsrat bekommen ja auch nichts hin. Das ist schlimm. Wenn es mich nicht geben würde, dann wäre der Verein doch längst pleite. Zum Trainer: Gegen einen Bezirksligisten muss eine Viertliga-Mannschaft auch ohne Trainer gewinnen!

Glauben Sie eigentlich an den Aufstieg in die 3. Liga?

Ja, dieses Jahr ist das machbar. Aber die Mannschaft muss schnell wieder in die Spur finden. Es kann nicht sein, dass wir gegen die guten Gegner der Liga gewinnen und dann gegen die schwächeren Kontrahenten Punkte liegen lassen. So machen wir uns alles nur kaputt.