Niederrheinpokal: Drama bei Frohnhausen - Homberg, 1. FC Bocholt auf Asche weiter

Der 1. FC Bocholt und VfB Homberg sind in die zweite Runde des Niederrheinpokals eingezogen. Homberg musste allerdings zittern.

In der ersten Niederrheinpokal-Runde lassen Überraschungen nach den ersten drei Partien weiter auf sich warten. Nachdem am Dienstag der SV Straelen in die zweite Runde einzog (3:0 gegen GSV Moers), lösten am Mittwochabend Regionalligist 1. FC Bocholt und Oberligist VfB Homberg das Ticket.

Die Homberger mussten sich jedoch ordentlich strecken, um einen Sieg beim klassentieferen VfB Frohnhausen einzufahren. Mit 4:3 gewannen sie die spektakulär geführte Partie bei den Essenern.

Frohnhausen führte nach einem Blitzstart und Toren von Issa Said (1.) und Mohamed Said (14.) sogar früh mit 2:0. Und auch zur Pause stand ein Zwei-Tore-Vorsprung. Andres Gomes sorgte für den Anschluss für Homberg (20.), Elefterios Theocharis (34.) erzielte das 3:1.

Zwar brachte Luca Kazelis den VfB nach dem Seitenwechsel wieder heran (54.). Doch die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. In Überzahl nach Gelb-Rot für einen Essener (76.) glich Kaito Nakamikawa in der 89. Minute aus. Und Kazelis vermasselte Frohnhausen in der vierten Minute der Nachspielzeit die Chance auf eine Pokal-Überraschung.

Mit deutlich weniger Spannung erledigte der 1. FC Bocholt die Pflicht beim Bezirksligisten Rheinland Hamborn. In der auf Asche ausgetragenen Partie schossen Kelvin Lunga (19.) und Haris Mesic (40.) eine 2:0-Pausenführung für den FCB heraus. Mesic beseitigte nach Wiederanpfiff letzte Zweifel und erhöhte auf 3:0 (57.).

Nach den ersten drei Spielen des diesjährigen Wettbewerbs geht es in der kommenden Woche weiter. Am Dienstag (29. August) steigt unter anderem das Stadtderby zwischen Arminia Klosterhardt und Rot-Weiß Oberhausen.

Tags darauf steigen die beiden klassenhöchsten Vereine ein: Titelverteidiger Rot-Weiss Essen (bei SuS Dinslaken) und dessen Drittliga-Konkurrent MSV Duisburg (beim FSV Vohwinkel). Als weiteres Erstrunden-Highlight gilt das Duell zwischen dem FC Remscheid und Wuppertaler SV.