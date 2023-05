Generalprobe fürs Pokalfinale - RWO testet gegen Ligakonkurrenten

Rot-Weiß Oberhausen bereitet sich derzeit auf das Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiss Essen vor. Am Wochenende bestreitet RWO ein Testspiel.

Bei Rot-Weiß Oberhausen steigt die Vorfreude auf das Highlight der Saison: das Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiss Essen am übernächsten Samstag (3. Juni, 16.15 Uhr, RS-Liveticker).

Die Regionalliga-Spielzeit ist allerdings bereits seit zwei Wochen beendet. Um rechtzeitig zum Endspiel, in dem es um den Einzug in den DFB-Pokal geht, wieder auf Betriebstemperatur zu kommen, wird RWO am Wochenende ein Testspiel bestreiten.

Der 1. FC Düren kommt am Samstag ins Stadion Niederrhein. Anpfiff der Partie gegen den Tabellenzehnten der abgelaufenen Regionalliga-Saison ist um 13 Uhr, Zuschauer sind zugelassen. Eintrittskarten gibt es für fünf Euro ab 12 Uhr an der Tageskasse des Stadions. Tickets für RWO-Fans für das Pokalfinale sind bereits vergriffen.

Die Oberhausener hatten sich nach dem letzten Spiel - ein 5:1-Sieg gegen den 1. FC Bocholt - bereits für eine Woche in den Urlaub verabschiedet. Seit dem vergangenen Dienstag bereiteten sie sich auf das Pokal-Derby gegen RWE vor. Es wird das letzte Spiel von Mike Terranova als Trainer sein. Den Abschied der Vereinslegende, die in die Nachwuchsabteilung des Traditionsvereins wechselt, hatte der Verein zum Beginn dieser Woche verkündet.

Und auch der Testspiel-Gegner aus Düren tritt die Fahrt ins Ruhrgebiet nicht ohne Hintergedanken an. Denn der FCD bestreitet am 3. Juni ebenfalls ein Pokal-Endspiel. Im Verbandswettbewerb Mittelrhein treffen die Dürener auf den Drittligisten Viktoria Köln (14.15 Uhr, RS-Liveticker).

Dann steht bei dem Verein zumindest für einen Nachmittag wieder der Sport im Vordergrund - und nicht der Entzug der Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison, der hohe Wellen schlug und noch nicht endgültig spruchreif ist.

Die Finalgegner aus Essen und Köln müssen derweil kein Testspiel ansetzen, um im Rhythmus zu bleiben. In der 3. Liga endet die Spielzeit erst an diesem Wochenende. RWE empfängt den SC Verl, Köln gastiert beim 1. FC Saarbrücken.