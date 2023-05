RWO: Terranova - "Ich werde nicht beim ersten Angebot weglaufen"

Mike Terranova wird zur kommenden Saison kein Cheftrainer mehr sein. Das gab Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Das war's! Rot-Weiß Oberhausen macht einen Schnitt und beendet zur neuen Saison die Zusammenarbeit mit seinem jahrelangen Cheftrainer Mike Terranova.

Die 46-jährige RWO-Vereinslegende wird ab dem 1. Juli Leiter der Nachwuchsabteilung beim ehemaligen Zweitligisten. Das gaben der Verein und Terranova am Montag bekannt - RevierSport berichtete.

Seit 17 Jahren - und damit einen Monat länger als RWO-Präsident Hajo Sommers - ist Terranova mittlerweile an der Lindnerstraße zuhause. "Und Mike kann hier solange bleiben, wie er nur will. Er selbst wird entscheiden, wann er Rot-Weiß Oberhausen verlässt", betonte Sommers am Montag, 22. Mai 2022.

Einmal, zur Saison 2020/2021, wechselte Terranova schon vom Cheftrainer-Posten zum Leiter der Nachwuchsabteilung. Nach dem verpatzten Start seines Nachfolgers Dimitrios Pappas kehrte der "Oberhausener Fußballgott" auf die Trainerbank, auf der er zum ersten Mal am 16. August 2016 Platz genommen hatte, zurück. Ein zweites Mal wird es das nicht mehr geben.

"Eine Rückkehr als Cheftrainer wird es nicht noch einmal geben. Das haben wir mit dem Vorstand auch so klar kommuniziert. Alles andere wäre gegenüber meinem Nachfolger nicht fair. Er soll hier hinkommen und mit einem freien Kopf an die Sache herangehen und nicht denken, dass er bei drei Niederlagen wieder seinen Posten an mich abgeben muss. Das ist ausgeschlossen", betonte der populäre "Terra".

Nach der PK sagte er gegenüber RevierSport auch, dass er plant länger in Oberhausen als Leiter der Nachwuchsabteilung zu arbeiten. Terranova: "Ich werde nicht beim ersten Angebot weglaufen. Ich konzentriere und freue mich jetzt auf diese neue Aufgabe bei RWO. Ich kann verraten, dass ich in meiner Zeit als RWO-Cheftrainer zwei konkrete Anfragen hatte und zu den Vereinen zu Gesprächen fahren sollte. Ich habe das aber nicht gemacht. Warum? Weil ich wusste, dass ich RWO sowieso nicht verlassen würde. Deshalb haben diese Kennenlern-Gespräche für mich auch keinen Sinn ergeben. Und jetzt will ich einfach zusehen, dass Talente nachkommen, dass ich die Jungs weiterbringe."

Er ergänzt: "Einen Kilian Skolik hätte ich zum Beispiel sehr gerne als Nachwuchsleiter unter meine Fittiche bekommen. Ihm hätte ich einiges mehr auf den Weg gegeben, so dass er besser auf die Senioren vorbereitet gewesen wäre. Das sehe ich jetzt als meine Aufgabe an." Terranova will, wie schon 2020, als er Nachwuchschef wurde, wieder eine echte RWO-DNA entwickeln.

Und er wird ab sofort auch offiziell mit seinem Sohn Sergio Terranova zusammenarbeiten, der zuletzt für den RWO-Nachwuchs in der B-Junioren Kreisklasse aufgelaufen ist. In der kommenden Spielzeit soll er Teil des U17-Bundesligakaders werden.

Terranova: "Klar, darauf freue ich mich. Aber ich arbeite mit meinem Sohn schon seit seiner Geburt zusammen (lacht). Im Ernst: Es ist natürlich schön, dass sich unsere Wege wieder so schneiden werden. Aber es gibt ja nicht nur Sergio. Es gibt so viele gute Jungs bei RWO und denen werde ich versuchen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich will sie fit für den Seniorenbereich machen. Schließlich weiß ich ja, was ein Trainer eines top Regionalliga-Klubs von seinen Spielern erwartet."