RWE warnt Fans vor ÖPNV-Anreise: "Könnten bis zum nächsten Morgen festsitzen"

Rot-Weiss Essen gastiert im Niederrheinpokal-Halbfinale beim 1. FC Bocholt. Vor einer Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird abgeraten.

Vor wohl ausverkauftem Haus wird Rot-Weiss Essen am Dienstagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) das Halbfinale im Niederrheinpokal beim 1. FC Bocholt auflaufen.

Karten für den Heimbereich der Gigaset-Arena waren am Montagabend bereits restlos vergriffen. Für Essener Fans sind noch wenige Tickets übrig, die am Spieltag zwischen 14 und 16 Uhr am Fanshop an der Hafenstraße verkauft werden. Eine Tageskasse wird es in Bocholt nicht geben.

Insgesamt werden um die 800 RWE-Anhänger ihre Mannschaft am Niederrhein unterstützen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollten sie allerdings nicht anreisen - das haben die Rot-Weissen in den Fan-Hinweisen auf ihrer Website noch einmal betont.

Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Bocholt und Essen sei "die Rückreise nicht sichergestellt. Bahnreisende Fans könnten somit bis zum nächsten Morgen festsitzen."

RWE-Anhänger, die mit dem Auto anreisen, navigieren laut Verein am besten zum Hemdener Weg 165, 46399 Bocholt. Dort finden sie den Gäste-Parkplatz P3 Gast und den Eingang für Auswärtsfans.