Niederrheinpokal: Zweites Halbfinale angesetzt - Termin für RWO-Duell steht

Rot-Weiß Oberhausen träumt vom Sieg im Niederrheinpokal und trifft im Halbfinale auf Oberligist Ratingen 04/19. Jetzt wurde das Spiel terminiert.

In der Regionalliga West wird Rot-Weiß Oberhausen auch in dieser Saison nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Das ist schon länger klar, spielt Spitzenreiter Preußen Münster doch eine herausragende Saison, während RWO auf die ganze Spielzeit bezogen zu inkonstant in seinen Ergebnissen blieb.

Doch ein großes Ziel verfolgen die Kleeblätter noch - sie wollen unbedingt den Niederrheinpokal gewinnen. "Wenn wir das schaffen würden, wäre es eine Riesensaison", sagte Trainer Mike Terranova neulich.

RWO gehört immerhin schon mal zu den letzten vier im Wettbewerb verbliebenen Teams, gastiert im Halbfinale beim Niederrhein-Oberligisten Ratingen 04/19. Nun ist auch klar, wann das Duell ausgetragen wird: nämlich am Samstag, 25. März, um 15 Uhr. Das gab der zuständige Fußballverband Niederrhein (FVN) an diesem Dienstag bekannt.

Im zweiten Halbfinale empfängt Regionalligist 1. FC Bocholt den Drittligisten und Niederrheinpokal-Rekordsieger Rot-Weiss Essen. Diese Partie wird am Dienstag, 28. März (19 Uhr) angepfiffen.

Niederrheinpokal 2022/23: Die bisherigen Runden im Überblick

Möglich also, dass im Endspiel (3. Juni) die beiden Rivalen aus Oberhausen und Essen aufeinandertreffen. Das war bereits zweimal der Fall. 2018 holte RWO den Pokal, 2015 setzte sich RWE nach Elfmeterschießen durch.

"Dass Essen auch noch im Wettbewerb steht und im Finale warten könnte, spornt einen nochmal besonders an", meinte Oberhausens Nils Winter nach dem Weiterkommen im Viertelfinal gegen den Bezirksligisten ASV Mettmann. "Jeder weiß, was das für Spiele sind. Trotzdem gilt es zunächst erstmal unsere Hausaufgaben zu machen."