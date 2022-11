Niederrheinpokal: Ex-Liverpool-Profi mit Doppelpack - Erster Halbfinalist steht fest

Eines von vier Viertelfinalspielen im Niederrheinpokal-Wettbewerb ist am Samstag über die Bühne gegangen. Ein Oberligist setzte sich im liga-internen Duell durch.

Germania 04/19 Ratingen hat sich im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim SV Sonsbeck mit 3:0 durchgesetzt.

Vor 123 Zuschauern erzielten Gianluca Silberbach (7.) und Samed Yesil (8., 11.) die Tore für die Gäste, die das Halbfinal-Ticket binnen vier Minuten lösten.

"Ratingen ist extrem spielstark und auch eingespielt. Sie haben auf vielen Positionen Spieler, die höher gespielt haben und extreme Qualität mitbringen", warnte noch Sonsbecks Trainer Heinrich Losing seine Schützlinge vor dem Viertelfinale. Doch diese scheinen die Worte des Coaches nicht verinnerlicht zu haben.

Denn Yesil und Co. werden nun im Halbfinale auf den Sieger des Duells ASV Mettmann gegen Rot-Weiß Oberhausen treffen. Natürlich hoffen die Ratinger auf das große Los RWO.

Mit großen Gegnern kennt sich der 28-jährige Yesil bestens aus. Yesil hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. 2011 spielte er für Deutschland bei der U17-WM in Mexiko und erhielt dort den Silbernen Schuh. Die Fußballwelt stand ihm sozusagen offen. Ein Jahr später, im Sommer 2012, setzte der junge Mann aus der Nachwuchs-Abteilung von Bayer Leverkusen seine Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag beim großen FC Liverpool. Doch an der Anfield Road konnte er sich nicht durchsetzen und wurde immer wieder verliehen.

Seit dem 1. Juli 2022 steht er in Ratingen unter Vertrag und erzielte in dieser Saison in 18 Pflichtspiel-Einsätzen acht Treffer.