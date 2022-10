Ratingen 04/19: Sieg im Elfer-Krimi nach Rückstand und Unterzahl - "Der Wahnsinn!"

Oberligist Ratingen 04/19 steht im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Mit 5:2 nach Elfmeterschießen gewann die Germania beim Ligakonkurrenten SpVg Schonnebeck.

Auch das zweite Duell zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 innerhalb von wenigen Tagen ging an die Ratinger. In einem dramatischen Spiel setzte sich der Oberligist gegen den Ligakonkurrenten aus Essen mit 5:2 nach Elfmeterschießen durch. Dabei hatte es zwischenzeitlich überhaupt nicht nach einem Erfolg des aktuell Tabellenvierten ausgesehen, denn Schonnebeck hatte in Überzahl mit 2:1 geführt, doch Moses Lamidi erzielte praktisch mit dem Schlusspfiff noch das 2:2 und sorgte damit für die Verlängerung.

In der passierte nicht viel und im anschließenden Elfmeterschießen behielten die Gäste die Nerven und verwandelten jeden Elfmeter äußerst sicher. Trainer Martin Hasenpflug war nach Spielende stolz auf seine Mannschaft. „Das war natürlich ein gewaltiger Kraftakt. Riesenkompliment an meine Mannschaft, wie sie vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt hat und nach der Roten Karte, die für mich keine war, und dem 1:2 direkt nochmal zurückgekommen ist. Das war der Wahnsinn.“

Ein Sonderlob gab es dann noch für Torhüter Luca Fenzl, der gleich zwei Elfmeter parieren konnte. „Luca hat bisher noch kein Meisterschaftsspiel gehabt und dann direkt die ersten beiden Elfmeter zu halten, die auch beide gar nicht schlecht geschossen waren, war schon stark. Es war aber insgesamt einfach eine super Teamleistung.“

Einen Wunsch für das Pokal-Viertelfinale hatte Hasenpflug dann auch direkt parat. „Ich wünsche mir unbedingt ein Heimspiel. Ich glaube, das hatten wir im Pokal seit sechs oder sieben Jahren nicht mehr. Unser Stadion ist zwar aktuell noch im Umbau, also könnten wir da zum Beispiel gegen Rot-Weiss Essen nicht spielen, aber grundsätzlich wäre ein Heimspiel schon wichtig.“

Weiter geht es für Ratingen zunächst am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg. Zuvor soll aber noch der Pokalerfolg gefeiert werden. „Heute passiert nicht viel, wir müssen ja alle morgen arbeiten“, verriet der Ratingen-Trainer. „Aber der Vereinspräsident hat uns gerade alle für Freitag zum Essen eingeladen. Das hat sich die Mannschaft auch absolut verdient und dann werden wir bestimmt auch nochmal auf das Weiterkommen anstoßen.“