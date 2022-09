Niederrheinpokal: Direktes Duell - Regionalligisten kämpfen um das Achtelfinale

Am Mittwoch gastiert der 1. FC Bocholt zum Regionalliga-Duell beim SV Straelen in der 2. Runde im Niederrheinpokal. Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind aus dem Ligabetrieb in das Duell.

An den Niederrheinpokal hat der SV Straelen gute Erinnerungen: Im letzten Jahr gewann der Regionalligist die begehrte Trophäe in einem spannenden Duell gegen den Wuppertaler SV; im Jahr zuvor hatte man es schon einmal ins Finale geschafft - damals gab es eine 1:2-Niederlage gegen den WSV.

Hoffnung macht dem SVS nicht nur die guten Pokalergebnisse, sondern seit dem vergangenen Wochenende auch der Ligabetrieb: Im Auswärtsspiel gegen die SG Wattenscheid 09 hatte es für die Straelener im Freitagabendspiel einen furiosen 4:0–Sieg gegeben, nachdem die ersten acht Ligapartien allesamt verlorenen gegangen waren. Der Trainerwechsel scheint Früchte zu tragen. Kommt für Bekim Kastrati, der erst seit gut zwei Wochen im Amt ist, das Pokalduell also genau zum richtigen Zeitpunkt?

„Gute Frage“, äußert sich der Trainer im Gespräch mit RevierSport zwiegespalten: „Wir sind alle Sportler und freuen uns auf das Spiel, das wird ein richtiger Pokalfight gegen einen direkten Ligakonkurrenten.“ Gleichzeitig gibt Kastrati auch zu, dass er die Woche gerne genutzt hätte, um die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft kennenzulernen und an der Taktik zu arbeiten. Doch letztendlich überwiegt bei Kastrati die Freude: „Der Kader ist groß genug, viele Verletzte sind in dieser Woche wieder eingestiegen. Wir freuen uns auf das Duell gegen den 1. FC Bocholt.“

Dessen Trainer Marcus John wiederum kündigt an, für das Pokalspiel die Rotationsmaschine anzuwerfen: „Wir haben viele Jungs, die sich im Training aufdrängen, die berechtigte Ambitionen haben, zu spielen. Ihnen werde ich am Mittwoch eine Chance geben“, betont John.

Wir müssen Pokal und Liga unterscheiden. In der Regionalliga kommt es zu verrückten Ergebnissen Marcus John

Auch für den 1. FC Bocholt hatte es am Wochenende ein Erfolgserlebnis gegeben. 2:0 gewannen die Akteure vom Hünting zuhause gegen Alemannia Aachen – das Selbstvertrauen ist also groß bei den Bocholtern. So groß, dass das Pokalspiel unterschätzt werden könnte? „Das kann passieren, dem müssen wir früh entgegenwirken. Wir müssen Pokal und Liga unterscheiden. In der Regionalliga kommt es zu verrückten Ergebnissen. Ich bin kein Fan von Quervergleichen, es kommt immer auf den Spielverlauf an“, ordnet John ein.

Am Mittwoch wird sich zeigen, wessen Positivserie weitergeht. Anpfiff ist um 19:30 Uhr im Stadion an der Römerstraße in Straelen.