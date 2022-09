RWO gegen MSV: Flutlichtspiel! Niederrheinpokal-Termin steht fest

Das Pokal-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg wurde nun zeitgenau terminiert. Das Schlagerspiel wird unter Flutlicht angepfiffen.

Der Fußballverband Niederrhein hat die zweite Runde des Niederrheinpokals zeitgenau terminiert. Der Kracher der zweiten Runde zwischen Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg findet unter Flutlicht statt.

Am Freitag, den 23. September, um 19 Uhr, kommt es im Stadion Niederrhein zum Derby RWO gegen MSV.





Der Vorverkauf für das Derby ist am 1. September 2022 gestartet. RWO informiert, dass Dauerkarteninhabern ihr Sitzplatz bis einschließlich Freitag, 9. September, reserviert wird.

Tickets sind ab dem Verkaufsstart über alle Ticketshops, zum Beispiel die Tourist-Informationen am Hauptbahnhof oder im Westfield Centro und online über www.rwo-ticketshop.de erhältlich.

Weiterhin gibt es Tickets im RWO-Fanshop am Freitag, 02. September, von 15 bis 19 Uhr und am Heim-Spieltag gegen FC Schalke 04 U23 an einer Sonderkasse vor der evo-Haupttribüne von 12.30 bis 14 Uhr.