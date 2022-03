Niederrheinpokal: Viertelfinale an der Hafenstraße statt Schetters Busch

Das Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck und Regionalligist Rot-Weiss Essen wird nicht am Schetters Busch ausgetragen.

Noch ein Heimspiel in dieser Saison mehr für Rot-Weiss Essen: Für RWE geht es im Niederrheinpokal-Viertelfinale im Stadtderby gegen die Spielvereinigung Schonnebeck an der Hafenstraße um das Halbfinal-Ticket. Das teilte Schonnebeck am Freitag mit.

"Die Viertelfinal-Begegnung zwischen unserer Spielvereinigung Schonnebeck und Rot-Weiss Essen ist ins Stadion an der Hafenstraße verlegt worden. Gespielt wird am Dienstag, 29. März 2022 um 19.30 Uhr", heißt es in einer Pressemitteilung des Oberligisten.

Für das Spiel gelten folgende Eintrittspreise im Vorverkauf: Sitzplatz Vollzahler: 16,00 EUR Sitzplatz Ermäßigt: 11,00 EUR Stehplatz Vollzahler: 10,00 EUR Stehplatz Ermäßigt: 7,00 EUR VIP-Ticket Assindia: 97,00 EUR Wann der Vorverkauf startet ist noch nicht ganz klar. Schonnebeck hält seine Fans auf dem Laufenden, ob dies bereits zum kommenden Heimspiel am Sonntag, 20.03.2022, zum Spiel gegen den TVD Velbert möglich sein wird.

Zum dritten Mal treffen die beiden Essener Klubs dann am 29. März im Niederrheinpokal aufeinander. Zuletzt vermöbelte RWE die Schonnebecker im Niederrheinpokal-Achtelfinale am 30. Oktober 2019 mit sage und schreibe 9:0. Am 30. November 2016 unterlagen die Schonnebecker derweil nur knapp mit 0:2 nach Verlängerung.

"Das ist schon lange her, aber es war natürlich ein Highlight. Wie gesagt: Wir haben fast nur Essener Jungs im Kader und deshalb sind diese Spiele gegen RWE immer besonders. Ich glaube, dass wir auch eine kleine Chance haben", meint SVS-Abwehrspieler Matthias Bloch kurz nach der Auslosung. Jedoch machte er auch kein Geheimnis daraus, dass er lieber RWE am Schetters Busch empfangen hätte. Das wird nun nicht der Fall sein.