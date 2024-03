Kreispokal Essen: Kray im Halbfinale, Vogelheim schockt Frohnhausen

Drei der vier Halbfinal-Teilnehmer im Essener Kreispokal stehen fest.

In dieser Woche wird im Essener Kreispokal das Halbfinale komplettiert. Die SG Essen-Schönebeck konnte sich als erstes Team für die Runde der letzten Vier qualifizieren. 5:2 hieß es nach Elfmeterschießen beim ESC Rellinghausen.

Am Mittwoch standen nun die nächsten beiden Partien an. Zunächst traf der Bezirksligist Vogelheimer SV auf den Landesligisten VfB Frohnhausen. Nach nur 16 Minuten brachte Yannik Schümberg das klassentiefere Teams aus Vogelheim in Führung.

Frohnhausen, in der Landesliga arg in Abstiegsgefahr, reagierte mit zwei frühen Wechseln. In der Folge konnte der VfB noch im ersten Durchgang ausgleichen. Abdul Semmo traf nach 44 Minuten. Nach dem Wechsel dasselbe Bild.

Wieder konnte der Gastgeber in Führung gehen. Mohammed Hassouni traf nach 56 Minuten, Frohnhausen erneut unter Druck, aber zum zweiten Mal mit dem Comeback. Canel Ucan traf elf Minuten vor dem Ende zum 2:2.

Daher ging die Begegnung in die Verlängerung. Und zum dritten Mal gab es den schnellen Treffer für Vogelheim. Erneut war es Hassouni. Doch diesmal kam der Favorit nicht mehr zurück. Im Gegenteil: Zwei Minuten nach dem 3:2 machte Enes Yilmaz mit dem 4:2 den Sack zu.

FC Kray dreht Rückstand gegen BW Mintard

Im zweiten Match des Abends forderte der Landesligist FC Kray den Ligakonkurrenten BW Mintard. Der Sechste gegen den Elften, auf dem Papier ein Duell auf Augenhöhe, vor dem Mintard-Coach David Odonkor forderte: „Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel durchdrücken. Selbstverständlich erwarte ich auch im Pokal, dass die Jungs mental und körperlich voll da sind.“

Am Ende hat es aber trotzdem nicht gereicht, denn der FC Kray drehte einen 0:1-Pausenrückstand durch Reid Osei. Semih Köse und Youssef Kamboua trafen nach der Pause für die Essener und schossen den FCK ins Halbfinale.

Die Ergebnisse im Essener Kreispokal-Viertelfinale in der Übersicht

ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck 2:5 n.E.

FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard 2:1

Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen 4:2 n.V.

Donnerstag, 21. März, 18:45 Uhr

SpVgg Steele 03/09 - DJK SF Katernberg