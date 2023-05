Kreispokal: Großer Finaltag am Donnerstag - alle Endspiele in der Übersicht

Am Donnerstag steigen zahlreiche Kreispokal-Finals. Ein Überblick über die Duelle im Ruhrgebiet und der Umgebung.

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen - auch in den Kreispokal-Wettbewerben. Erste Endspiele wurden bereits ausgetragen, zahlreiche weitere steigen an diesem Donnerstag (17. Mai), denn Christi Himmelfahrt hat sich in vielen Städten zu einer Art Finaltag im Kreispokal entwickelt. Eine Übersicht über alle Endspiel-Paarungen im Ruhrgebiet und der Umgebung.

Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken

SuS Dinslaken - Rheinland Hamborn (nicht terminiert)

Kreis Düsseldorf

DJK Sparta Bilk - Rather SV (Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr, Sportplatz TSV Eller)

Kreis Essen

Adler Union Frintrop - SV Burgaltendorf (Donnerstag, 18. Mai, 15.30 Uhr, Meerbruchstraße)

Kreis Moers

OSC Rheinhausen - TuS Fichte Lintfort (Montag, 29. Mai, 16 Uhr, Volksbank Niederrhein Arena)

Kreis Oberhausen-Bottrop

Schwarz-Weiss Alstaden - Rhenania Bottrop (Donnerstag, 18. Mai, 16 Uhr, Liricher Straße)

Kreispokal Wuppertal-Niederberg

SSV Germania Wuppertal - FSV Vohwinkel (Donnerstag, 18. Mai, 15 Uhr, Sportplatz Parkstraße)

Kreis Bochum

SV Bommern - Concordia Wiemelhausen (Donnerstag, 18. Mai, 16 Uhr, Am Goltenbusch)

Kreis Dortmund

ASC Dortmund - TuS Bövinghausen (Donnerstag, 18. Mai, 15.30 Uhr, Urlaubsguru Waldstadion)

Kreis Gelsenkirchen

Sportfreunde Bulmke - YEG Hassel 0:4 (Montag, 10. Mai, Torschützen: 0:1 Tarik Baydemir (32.), 0:2 Mehmet Can Özkaya (75.), 0:3 Yüksel Terzicik (80.), 0:4 Berkan Akyürek (88.)

Kreis Hagen

SpVg. Hagen 1911 - TSG Sprockhövel (Donnerstag, 18. Mai, 15 Uhr, Bezirkssportanlage Haspe)

Kreis Herne

SV Wanne 1911 - SV Wacker Obercastrop (Donnerstag, 18. Mai, 16 Uhr, Arena Zum Urbanus)

Kreis Recklinghausen

FC Marl - BW Westfalia Langenbochum (Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, Hagenstraße)

Kreis Unna-Hamm

SG Bockum-Hövel - SVE Heessen (Donnerstag, 18. Mai, 17.30 Uhr, Sportplatz TuS Wiescherhöfen)