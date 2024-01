Halle Essen: Schonnebeck will Titel verteidigen - „Mit uns ist zu rechnen”

Bereits im vergangenen Jahr gewann Matthias Bloch mit der SpVg Schonnebeck die Essener Hallenstadtmeisterschaft. In diesem Jahr will der Oberligist den Titel verteidigen.

Die SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein hat die Zwischenrunde der diesjährigen Essener Hallenstadtmeisterschaft mit Bravour gemeistert. Als einer der Top-Anwärter auf den Titel gewann die SpVg alle drei Gruppenspiele mit einem Torverhältnis von 18:0 und qualifizierte sich für die Endrunde am kommenden Wochenende.

Bereits im vergangenen Jahr holte Matthias Bloch mit seiner Mannschaft den Pokal. In diesem Jahr wird es darum gehen, den Titel zu verteidigen. „Die Zwischenrunde war vollkommen in Ordnung. Genau das war unser Anspruch und muss auch unser Anspruch sein. Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist und dass man mit uns rechnen kann, wenn wir unsere Sache einfach sauber durchziehen”, erklärte Bloch. „Wir müssen unsere Stärke auf den Platz bringen und in der Defensive unsere Sache gut machen.”

Als klarer Favorit der Gruppe 5 setzte sich Schonnebeck erfolgreich gegen die TGD Essen-West, den FC Blau-Gelb Überruhr und Türkiyemspor Essen durch. Die “Schwalben” gewannen ihre Spiele mit 5:0, 6:0 und 7:0.

Des Weiteren sprach Bloch darüber, warum es auch in diesem Jahr in der Halle gut läuft. „Wir harmonieren als Mannschaft einfach gut zusammen, egal ob in der Halle oder auf dem Rasen. Wir spielen mit vielen jungen Spielern und hatten drei Jungs aus der A-Jugend dabei. Es macht einfach Spaß mit den Talenten auf dem Platz zu stehen, auch als alter Hase. Die Teamchemie ist da, jeder hat Bock zu verteidigen und das ist einfach wichtig in der Halle”, verriet der Routinier.

Wir müssen einfach performen und weiter Gas geben, um erneut eine Runde weiterzukommen Matthias Bloch

Am kommenden Wochenende spielt Schonnebeck unter anderem gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Auch der ETB ist als Oberligist ein heißer Anwärter auf den Titel. Zwar ist sich Bloch der steigenden Qualität der Gegner in der nächsten Runde bewusst, jedoch wollen er und seine Mannschaft sich auf dem Platz nicht verstecken.

„Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch wenn die Gegner deutlich besser werden. Ich möchte die bisherigen Gegner nicht schlecht reden, aber die Qualität geht von Woche zu Woche nur nach oben. Wir wissen bereits, dass wir mit dem ETB in einer Gruppe spielen werden und dass es sehr ambitioniert wird. Wir müssen einfach performen und weiter Gas geben, um erneut eine Runde weiterzukommen”, erklärte Bloch mit Blick auf die Endrunde.

