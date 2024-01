Halle Essen: So verlief Tag zwei der Zwischenrunde der Stadtmeisterschaft

Am zweiten Tag der Zwischenrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft drückten die Favoriten dem Turnier ihren Stempel auf. Dennoch gab es auch einige Überraschungen.

Der zweite Tag der Zwischenrunde der diesjährigen Essener Hallenstadtmeisterschaft ist gespielt. Acht weitere Mannschaften zogen in die Endrunde ein. Am Vormittag wurden die Gruppen fünf und sechs ausgespielt. Am Nachmittag folgten die Gruppen sieben und acht.

Gruppe 5: Titelverteidiger mit überragender Quote

Die SpVg Schonnebeck gewann den Pokal bereits im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr unterstrich der Oberligist erneut seine Ambitionen auf den Titel. Die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies spielte eine perfekte Zwischenrunde und wurde mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 18:0 Gruppenerster.

Ebenfalls eine Runde weiter kam der Bezirksligist TGD Essen-West mit sechs Zählern auf Platz zwei. Türkiyemspor Essen flog mit drei Zählern auf Rang drei aus dem Turnier, ebenso wie der FC Blau-Gelb Überruhr mit null Punkten, der mit einer B-Mannschaft antrat, um das Verletzungsrisiko für die kommende Rückrunde zu reduzieren.

Gruppe 6: Gruppenerster zerlegt Gruppenzweiten

Der VfB Frohnhausen aus der Landesliga Gruppe zwei sicherte sich durch drei Siege den Gruppensieg. Besonders im letzten Gruppenspiel trumpfte die Mannschaft von Cheftrainer Issam Said auf und schlug RuWa Dellwig mit 7:1. Trotz der hohen Pleite zum Abschluss erreichte Dellwig dennoch als Gruppenzweiter die Endrunde am kommenden Wochenende. Der FSV Kettwig schied mit drei Zählern aus dem Turnier aus, genauso wie Preußen Eiberg auf Rang vier mit null Punkten.

Gruppe 7: Kreisligist mischt Zwischenrunde auf

Die wohl größte Überraschung an diesem Tag gelang dem Bader SV 91. Die Mannschaft aus der Kreisliga A schlug im ersten Gruppenspiel den ESC Rellinghausen aus der Landesliga Gruppe 2 mit 2:0. Auch SuS Haarzopf musste sich dem Underdog im zweiten Spiel mit 1:3 geschlagen geben. Der SV Burgaltendorf war die einzige Mannschaft, die den Bader SV schlagen konnte und zog mit neun Punkten als Gruppensieger in die Endrunde ein. Der Kreisligist kam dennoch eine Runde weiter und ließ Rellinghausen auf Platz drei und Haarzopf auf Platz vier hinter sich.

Gruppe 8: FC Kray wird Favoritenrolle gerecht

Der FC Kray startete als Favorit der Gruppe 8 in die Zwischenrunde und wurde seiner Rolle gerecht. Der FC gewann alle drei Partien und zog als Gruppensieger in die Endrunde ein. Das Rennen um Platz zwei gestaltete sich jedoch durchaus spannend. Schlussendlich setzte sich der TuS Helene mit sechs Zählern durch, auch weil der SV Leithe im letzten Gruppenspiel gegen den FC Kray keine Chance hatte. Der ESC Preußen schied mit null Punkten als Gruppenletzter aus dem Wettbewerb aus.

Alle weiteren Ergebnisse und Tore vom zweiten Tag der Zwischenrunde zum Nachlesen gibt es hier. Weitere Infos zu Tag eins der Zwischenrunde gibt es hier.