Halle Essen: Polizei vor Ort, Feuerwehr-Einsatz - und keiner wird gebraucht

Am Sonntag waren bei der Qualifikationsrunde der Hallenstadtmeisterschaften in Essen Polizei und Feuerwehr vor Ort. Beide rückten tatenlos wieder ab.

Zwei kuriose Einsätze gab es bei den Hallenstadtmeisterschaften in Essen. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr statteten dem Sportpark am Hallo am Sonntag einen Besuch ab. Gebraucht wurden sie dabei nicht.

Aber der Reihe nach: Zunächst betrat ein Dutzend Einsatzkräfte einer Hundertschaft in voller Montur die Halle und positionierte sich auf der Tribüne. Offenbar hatte es rund um das Testspiel von Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Köln Gerüchte gegeben, dass ein paar Ultras am Folgetag die Zweite Mannschaft von RWE bei der Qualifikation unterstützen wollten.

Von denen fehlte aber jede Spur, weshalb die Polizisten nach einiger Zeit wieder abzogen. RWE II schaffte auch ohne die Unterstützung den Einzug in die Zwischenrunde. Doch das war nicht der letzte Fehlalarm an diesem Sonntag bei den Hallenstadtmeisterschaften.

Gegen 19 Uhr meldete sich der Hausmeister der Halle bei der Turnierleitung und sagte, dass es einen Feueralarm gegeben habe und mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf dem Weg zum Sportpark am Hallo seien. Während die Partie zwischen AL-ARZ Libanon und SuS Haarzopf lief, schien durch die Scheiben schon das Blaulicht.

Kurz darauf kamen mehrere Feuerwehrleute unter anderem mit Atemmaske in die Halle und suchten nach der Ursache. Zuschauer und Spieler zeigten sich davon aber unbeeindruckt, manche schienen es nicht einmal mitzubekommen.

Danach folgte eine Durchsage vom hörbar wütenden Mit-Organisator und Hallensprecher Günther Oberholz. Über zehn Löschfahrzeuge seien angereist, da auf einer Herren-Toilette "von irgendeinem Idioten" der Not-Knopf eingeschlagen und so der Großalarm ausgelöst wurde. Das werde einen erheblichen Schaden nach sich ziehen, Zeugen werden gesucht. O-Ton Oberholz: "Wie kann man so dumm sein und eine Veranstaltung so gefährden?"

So reiste auch die Feuerwehr tatenlos ab. Was hätte noch gefehlt für den Notfall-Hattrick? Richtig, ein Notarzteinsatz. Den konnte ein anwesender Zuschauer verhindern. Er renkte den ausgekugelten Finger vom Torwart von Barisspor 84 Essen kurzerhand wieder ein. Er konnte weitermachen - so wie das gesamte Turnier.