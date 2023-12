Halle Velbert: Ordner angegriffen, Polizei nahm Anzeigen auf

Bei der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert kam es am Donnerstag leider auch zu Szenen, die keiner sehen will.

Sportlich ist der zweite Tag bei der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert schnell erzählt. Der SC Velbert setzte sich dominant als Sieger der Gruppe B durch und zieht damit in die Zwischenrunde ein. Auch gegen den Favoriten SSVg Velbert gab es ein 4:0. Die SSVg Velbert gewann die anderen vier Spiele souverän und wurde mit zwölf Punkten und 16:7 Toren Zweiter der Gruppe B. Doch leider gab es auch Zwischenfälle in der Halle. Sowohl auf dem Feld ging es mehrfach hitzig zu. Am Ende gab es sogar noch eine Schlägerei. Wie das Portal "FuPA" berichtet, musste der Ordnungsdienst drei Mal eingreifen, um Mannschaften voneinander zu trennen. Kurz vor dem Ende des Tages sollte ein Zuschauer das Spielfeld verlassen, daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung. Der Zuschauer schubste den Ordnungsdienst weg, dieser wehrte sich und plötzlich sollen mehrere Hallenbesucher in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein, wo der Ordner am Boden liegend mehrmals getreten wurde. Die Polizei musste anrücken und nahm Anzeigen auf. Ein Bild, das man in der Halle nicht sehen will. Am Freitag (30. Dezember) steht ebenfalls ab 17 Uhr die Zwischenrunde auf dem Turnierplan und die Endrunde findet am Samstag ab 15 Uhr statt. Halle Velbert: Die Ergebnisse der Gruppe B SSVg Velbert - Langenberger SV 1916 4:1 TSV Neviges-Engizek 1982 - FC Iraklis Neviges 3:1 Sportfreunde Siepen - SC Velbert 0:3 Langenberger SV 1916 - TSV Neviges-Engizek 1982 0:2 Sportfreunde Siepen - SSVg Velbert 1:4 SC Velbert - FC Iraklis Neviges 5:0 TSV Neviges-Engizek 1982 - SSVg Velbert 0:5 Langenberger SV 1916 - SC Velbert 0:2 Sportfreunde Siepen - FC Iraklis Neviges 5:0 TSV Neviges-Engizek 1982 - SC Velbert 0:4 FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert 1:3 Langenberger SV 1916 - Sportfreunde Siepen 3:0 SSVg Velbert - SC Velbert 0:4 TSV Neviges-Engizek 1982 - Sportfreunde Siepen 0:2 FC Iraklis Neviges - Langenberger SV 1916 2:1

