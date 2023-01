Halle Essen: SpVg Schonnebeck feiert - „Geschichten, die nur der Fußball schreibt“

Nach einem Herzschlag-Finale hat sich die SpVg Schonnebeck zum Essener Hallenstadtmeister 2023 gekürt. RevierSport hat mit Trainer Dirk Tönnies und Torwart Lukas Lingk gesprochen.

Die Spielvereinigung Schonnebeck ist Sieger der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaften. Von der Qualifikation bis hin zum Finaltag zeigte der Oberligist eine souveräne Vorstellung in der Halle und wurde somit zum Top-Favoriten in der Endrunde.

Am Sonntagnachmittag setzten sich die Schwalben zunächst gegen die SpVgg Steele 03/09 (2:0), den SV Burgaltendorf (4:2) sowie Barisspor 84 Essen (5:1) durch und machte den Gruppensieg perfekt. In einem packenden Finale gegen den Underdog DJK Sportfreunde Katernberg sah dann lange alles nach einem abgeklärten 1:0-Sieg aus, ehe der Bezirksligist 15 Sekunden vor der Schlusssirene per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf. Erst im Neunmeterschießen triumphierte die Spielvereinigung Schonnebeck zum diesjährigen Hallenkönig (Endstand: 3:2).

Cheftrainer Dirk Tönnies stand kurz nach der Siegerehrung die Freude ins Gesicht geschrieben: „Essener Stadtmeister - das hört sich geil an. Ich glaube, dass wir der verdiente Turniersieger sind, weil wir in den letzten drei Wochen den besten Fußball gespielt haben. Dadurch, dass es am Ende nochmal spannend wurde, ist die Freude so kurz nach Abpfiff nochmal größer. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Zwar hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite, doch dahinter steckt immer ein hartes Stück Arbeit. Selten hat ein Team dieses Turnier dermaßen dominiert wie wir.“

Im Anschluss an das Turnier zeigte sich der 48-Jährige in Feierlaune und kündigte an, das "Schwalbennest zum Kochen" bringen zu wollen.

Torwart Lingk wird zum Matchwinner im Finale

Nach dem emotionalen Turniersieg ging es dann ab. Gemeinsam mit den anwesenden Fans der Schwalben brachten die Schonnebecker die Sporthalle "am Hallo" zum Beben. Mit drei gehaltenen Neunmetern im Finale avancierte Keeper Lukas Lingk zum Matchwinner und räumte den Preis für die beste Torwartleistung des Turniers ab. Der 22-Jährige stolz: „Ich freue mich riesig, dass ich unserer Mannschaft somit zum Erfolg verhelfen konnte. Ein unglaubliches Gefühl. Durch solche Siege wächst ein Team zusammen.“





In der Oberliga-Tabelle steht die Spielvereinigung Schonnebeck auf einem gesicherten Mittelfeldplatz zehn. Der Rückrunden-Auftakt gegen den SC Union Nettetal (29.01., 15 Uhr) steht vor der Tür. Trainer Tönnies will den Schwung mitnehmen: „Wir haben in den letzten Wochen beeindruckt und Hallenfußball zelebriert. Dafür braucht man sich nur mal unser Torverhältnis anzugucken. Jetzt nehmen wir ein positives Gefühl, die tolle Stimmung und gewonnenes Selbstvertrauen mit in den Ligabetrieb. Das ist durch nichts zu ersetzen.“