Am zweiten Spieltag der Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim gab es keine Überraschungen. Die DJK Blau-Weiß Mintard und der VfB Speldorf qualifizierten sich für die Finalrunde.

Am zweiten Spieltag der ersten Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim sahen 1192 Zuschauer in der Westenergie-Sporthalle mit an, wie sich die Landes- und Bezirksligisten DJK Blau-Weiß Mintard und VfB Speldorf für die Finalrunde qualifizierten. Auch mit dabei: der 1. FC Mülheim-Styrum, SC Croatia Mülheim und Fatihspor Mülheim (alle Kreisliga A).

VfB Speldorf anfangs mit Mühe

Der VfB Speldorf hatte im Auftaktspiel der Gruppe 2 mit Fatihspor Mülheim noch seine Mühe (2:2). Dann aber gewann der Rekordsieger des Turniers die letzten vier Spiele in Folge und sicherte sich mit zehn Punkten Platz eins.

Der SC Croatia Mülheim beendete den Abend mit einem Zähler weniger, warf im letzten Spiel des Abends TuSpo Saarn aus dem Turnier und steht somit ebenso wie der drittplatzierte Fatihspor Mülheim (vier Punkte) in der Finalrunde.

DJK Blau-Weiß Mintard dominiert

In der Gruppe 3, die nur vier Teilnehmer hatte, marschierte die DJK Blau-Weiß Mintard souverän durch. Der Landesligist beendete die Vorrunde nicht nur mit der Maximalpunktzahl sondern auch mit dem besten Torverhältnis (14:4) der Vorrunde. Highlight des Tages war das 8:1 gegen den Dümptener TV.

Dahinter qualifizierte sich der 1. FC Mülheim dank eines 3:2-Siegs im direkten Duell mit dem SV Raadt.

Bereits am Vortag sicherte sich Rot-Weiss Mülheim den Gruppensieg der Gruppe 1. Darüber hinaus zogen der Mülheimer FC 97 und der Mülheimer SV 07 in die Finalrunde um den MWB-Cup ein. Diese wird am 7. Januar in zwei Gruppen ausgespielt.

Die Finalrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim (7. Januar)

Gruppe A:

SV Rot-Weiß Mülheim

SC Croatia Mülheim

DJK Blau-Weiß Mintard

Mülheimer SV 07

Gruppe B:

VfB Speldorf

Mülheimer FC 97

1. FC Mülheim-Styrum

Fatihspor Mülheim