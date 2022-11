Halle Essen: Die 15 Gruppen wurden ausgelost

Vom 5. bis zum 22. Januar wird die Hallenstadtmeisterschaft Essen ausgetragen. Nun wurden die 15 Gruppen ausgelost.

Durch die Corona-Pandemie mussten auch die Essener warten, ehe es in diesem Winter endlich wieder unter dem Hallendach zur Sache geht. Anstatt vier Wochen wird die Veranstaltung nur drei Wochen dauern. Alle Partien der 62 Essener Klubs werden in der Halle "Am Hallo" in Stoppenberg absolviert – und nicht wie üblich die ersten beiden Wochenenden in Bergeborbeck und Werden.

Am 5. Januar – einem Donnerstag – geht es los und am 22. Januar ist der Finaltag. Die Gruppenauslosung fand nun in der Dampfe in Borbeck statt.

Die Spvg. Schonnebeck kommentierte ihre Gruppe via Instagram: "Wir freuen uns, dass wir in einer Fünfer-Gruppe spielen dürfen und ein Spiel mehr austragen dürfen. Mit RuWa Dellwig haben wir natürlich einen interessanten Gegner in der Gruppe. In der Bezirks- und Landesliga ging es auch gegen Altenessen 18 damals immer heiß her. Aber auch A-Ligist AL-ARZ ist nicht ohne. Wir freuen uns einfach, wenn es dann losgeht, auf hoffentlich schöne Spiele", sagte Dirk Tönnies, Trainer der Schonnebecker.

Die genauen Spielpläne folgen in Kürze.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe 1

FC Kray

Vogelheimer SV

SuS Haarzopf

FSV Kettwig

DJK Franz-Sales-Haus

Gruppe 2

Spvg. Schonnebeck

Ballfreunde Bergeborbeck

Al-Arz Libanon

RuWa Dellwig

SF Altenessen 1918

Gruppe 3

ETB SW Essen

NK Croatia Essen

Weigle-Haus Kickers

DJK RSC Essen

Gruppe 4

ESC Rellinghausen

Tus 84/10 Essen

Barrispor 84

Preußen Eiberg

Gruppe 5

BW Mintard

Gehörlosen TSV Essen

SV Burgaltendorf

DJK Eintracht Borbeck

Gruppe 6

Adler Union Frintrop

SC Türkiyemspor

DJK Wacker Bergeborbeck

DJK TuS Holsterhausen

Gruppe 7

SF Niederwenigern

TuS Essen-West 81

SC Frintrop

ESG 99/06

Gruppe 8

SpVgg. Steele03/09

FC Saloniki

SuS Niederbonsfeld

Fortuna Bredeney

Gruppe 9

VfB Frohnhausen

SG Heisingen

Essener FC

SG Kupferdreh-Byfang

Gruppe 10

TuSEM

SV Borbeck

SV Mesopotamia

DJK Juspo Altenessen

Gruppe 11

BG Überruhr

VfL Sportfreunde 07

TuS Helene

Alemannia Essen

Gruppe 12

DJK SF Katernberg

Fatihspor Essen

Heisinger SV

Bader SV

Gruppe 13

SC Werden Heidhausen

FC Karnap

DJK SG Altenessen

FC Stoppenberg

Gruppe 14

ESC Preußen Essen

BV Altenessen

VfL Kupferdreh 65/82

TGS Essen West

Gruppe 15

SG Essen-Schönebeck

Teutonia Überruhr

Atletico Essen

Playhouse Kickers