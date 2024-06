Kuriose Randnotiz bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft. Ein Engländer will nach dem Spiel gegen Serbien in der Veltins Arena übernachtet haben. Das sagt die Uefa.

Am Montagabend hat ein kurioses Video die Runden im Internet gemacht. Zahlreiche Medien berichteten. Darin sagt ein sich übernächtigt gebender Mann: "Bin gerade aufgewacht. Es ist vier Uhr morgens. Ich zittere." Dann macht er einen Kameraschwenk durch die leere Arena auf Schalke, in der aber das Licht an ist.

Das Video wurde am Tag nach dem Spiel unter anderem vom Account "away day lads" gepostet. "England-Fan, der heute Morgen um 4 Uhr im Stadion aufgewacht ist", hieß es dazu. Es ist unklar, wer der Urheber des Videos ist.

Es soll suggeriert werden, der Mann sei im Nachgang des am Sonntag, 16. Juni, 21 Uhr, in der Veltins Arena gestiegenen Spiels Serbien gegen England eingeschlafen und von allen vergessen worden sein.

Das Tiktok-Video der vermeintlichen Übernachtung eines Fans in der Schalker Fußball-Arena ist nach Angaben der UEFA allerdings nicht nach dem EM-Spiel von England gegen Serbien entstanden. "Es ist offensichtlich, dass dieses Video nicht während des Turniers oder sogar in den letzten Wochen aufgenommen wurde, da es im Stadion keine Beschilderung, kein Branding und keine Protokollelemente der UEFA EURO 2024 gibt", teilte die Europäische Fußball-Union am Dienstag, 18. Juni, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Weiterhin gebe es auch keine Linienmarkierungen auf dem Spielfeld, die sichtbar wären, wenn das Video tatsächlich in den Stunden nach dem Spiel aufgenommen worden wäre.

Auch auffällig: Auf dem Video ist keinerlei Müll oder ähnliches zu erkennen. Das Stadion wirkt "stubenrein" - unwahrscheinlich, wenn das Spiel erst seit wenigen Stunden vorbei gewesen sein soll.

Der Scherz ist dem unbekannten Urheber aber auf jeden Fall gelungen. Bleibt abzuwarten, ob er nach dem nächsten Gruppenspiel der Engländer gegen Dänemark am Donnerstag, 20. Juni, 18 Uhr, dann im Stadion von Eintracht Frankfurt "aufwacht". Die Gruppe abschließen wird England am Dienstag, 25. Juni, 21 Uhr, gegen Slowenien in Köln. mit dpa