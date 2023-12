DFB-Pokal: Beim Profidebüt - Ex-Essener Futkeu sieht nach sechs Minuten Rot

Geburtstag, Profidebüt, es hätte ein toller Abend für den ehemaligen Essener Noel Futkeu sein können. Doch er hatte seine Nerven nicht im Griff.

Was für ein bitteres Profidebüt für Stürmer Noel Futkeu. Der ehemalige Stürmer von Rot-Weiss Essen und Schwarz-Weiß Essen wurde im DFB-Pokal-Achtelfinale seiner Frankfurter Eintracht in der 77. Minute beim Stand von 0:1 für Weltmeister Mario Götze eingewechselt.

Sein erster Profieinsatz, für den er sich durch 30 Treffer in 32 Oberliga-Partien im letzten Jahr für den ETB und zwölf Tore in 15 Partien in der laufenden Regionalliga West-Saison für die U23 von Eintracht Frankfurt qualifiziert hatte.

Doch schlimmer hätte sein Sechs-Minuten-Debüt nicht laufen können. Als er eine Minute auf dem Platz stand fiel das 2:0 für den Drittligisten. Als er sechs Minuten auf dem Feld war, flog er mit Rot runter.

Weit ab von Geschehen trat er an seinem 21. Geburtstag Saarbrückens Marcel Gaus von hinten in die Beine und musste dementsprechend runter. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sagte nach dem Spiel bei "Sky": "Die Tätlichkeit darf nicht passieren. Auch das muss er lernen" Doch es war nicht nur für Futkeu ein gebrauchter Abend.

Denn auch seine Eintracht bekam kein Bein auf den Boden und verlor völlig zurecht mit 0:2. Für Saarbrücken war es die zweite Sensation im laufenden Wettbewerb, zuvor warf der Drittligist bereits Rekordmeister Bayern München aus dem Wettbewerb.

Der Lohn vor der Viertelfinalauslosung am Sonntag. 1.724.800 Euro wandern garantiert auf das Konto des 1. FC Saarbrücken. Kai Brünker und Luca Kerber ließen den Ludwigspark im zweiten Durchgang ausflippen, nachdem es zur Pause 0:0 stand.

Mit dem Aus der Eintracht geht das Favoritensterben in dieser Pokal-Saison weiter. Nur Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach stehen aus der Bundesliga im Viertelfinale. Im Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund wird ein dritter Bundesligist dabei sein - das war es.

Der 1. FC Saarbrücken schaut nun am Sonntag gespannt nach Dortmund, wo ab 19:15 Uhr das Viertelfinale ausgelost wird. Ziehungsleiter ist U17-Weltmeistertrainer Christian Wück, Losfee dessen Assistent Jens Nowotny.