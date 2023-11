BVB: Vorfreude auf Bayern - "Ein richtig geiles Spiel vor der Brust"

Im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim gewinnt Borussia Dortmund mit 1:0 und tankt Selbstvertrauen für das Topspiel gegen Bayern München.

Vor dem Topspiel gegen Bayern München in der Bundesliga hat Borussia Dortmund mit einem 1:0-Heimsieg über die TSG Hoffenheim in der 2. Runde des DFB-Pokals Selbstvertrauen gesammelt.

Marco Reus war mit seinem Tor der Matchwinner - und freute sich nach dem Spiel auf den Rekordmeister. In einer vom BVB dominant geführten ersten Hälfte erzielte Reus den Treffer des Tages kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.).

"Erstmal muss man ein großes Kompliment machen, weil wir schon ein paar Wechsel hatten. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten viel Bewegung im vordersten Drittel. Ich glaube, das war eine sehr gute Leistung. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen, von daher ein verdienter Sieg", resümierte der Torschütze nach dem Spiel gegenüber "Sky".

In der Tat war die Partie in der zweiten Hälfte abgeflacht, wirklich gefährlich wurde es für die BVB-Defensive aber nicht. "Wir wissen, dass wir spielerisch zulegen können, aber es ist erstmal wichtig, dass du die Spiele gewinnst. Das machen wir im Moment", zeigte sich Reus zufrieden.

So haben sie gespielt: Dortmund: Kobel - Wolf (64. Bensebaini), Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan - Brandt, Reyna (70. F. Nmecha), Reus (82. Sabitzer), Bynoe-Gittens (64. Malen) - Moukoko. Hoffenheim: O. Baumann - Vogt, Brooks, Akpoguma (63. Kabak) - Bebou, Stach, Bülter (88. Bischof) - Beier, Prömel (79. Tohumcu) - Weghorst, Berisha (63. Conté). Schiedsrichter: Harm Osmers. Zuschauer: 81365 (ausverkauft). Tor: 1:0 Reus (43.). Gelbe Karten: N. Schlotterbeck / Weghorst. Gelb-Rot: Kabak (90.+4/wiederholtes Foulspiel)

Und blickte Selbstbewusst auf das Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 4. November, 18.30 Uhr): "Jetzt haben wir Samstag ein richtig geiles Spiel vor der Brust zuhause. Da wird es heiß hergehen und wir sind bereit."

Auch Trainer Edin Terzic war zufrieden mit dem Auftritt gegen die TSG und die Fortschritte im Dortmunder Spiel. "Die Leistung hat mich gefreut, das Ergebnis nicht so. Wir hätten es glaube ich einfacher gestalten können, haben aber ein tolles Spiel gezeigt und hätten höher führen können", sagte der Cheftrainer mit Blick auf die ausgelassenen Chancen im ersten Durchgang.

In der zweiten Halbzeit habe der BVB "den Druck nicht aufrecht gehalten", weshalb das Ergebnis bis zum Ende knapp blieb. Aber die Dortmunder Abwehr erledigte ihre Aufgaben souverän und brachte die Borussia ins Achtelfinale.

"Das ist der Einzug in nächste Runde, das ist erstmal das, was am aller wichtigsten ist", betonte Terzic. Aber auch in der Spielanlage sah er Fortschritte: "Und trotzdem glaube ich, dass wir heute ein deutlich besseres Spiel gezeigt haben als gegen Frankfurt. Wir haben viel besser verteidigt und viel gefährlicher kombiniert. Das hat uns richtig gut gefallen."