Drittligist Viktoria Köln feierte am Mittwoch ein souveränes Weiterkommen im Landespokal. Ein wichtiger Stammspieler verletzte sich allerdings.

Pflichtaufgabe souverän gelöst: Viktoria Köln siegte im Bitburger-Pokal beim Landesligisten TuS Mondorf vor 600 Zuschauern standesgemäß mit 4:0 und steht in der 2. Runde.

Bereits nach 32 Minuten war die Partie entschieden. Andre Becker (21.), Donny Bogicevic (28.) und Seokju Hong (32.) brachten den Favoriten früh mit 3:0 in Führung. So konnte ein echter Pokal-Fight erst gar nicht entstehen. Luca de Meester (67.) sorgte dann in der zweiten Halbzeit mit einem sehenswerten Solo für den 4:0-Endstand.

Obwohl Viktoria-Trainer Olaf Janßen auf zahlreiche Stammspieler in der Startelf verzichtete, zeigte der Drittligist einen souveränen Auftritt. "Rein sportlich bin ich zufrieden, die Jungs haben von der ersten Minute an konzentriert gearbeitet. Bei einem Landesligisten die nächste Runde zu erreichen, kann man ja auch erwarten", freute sich Janßen.

Einen Wermutstropfen gab es dann aber doch an diesem Mittwochabend: Bryan Henning, der zur Halbzeitpause eingewechselt wurde, musste nur zwölf Minuten später mit einer Knieverletzung wieder raus. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor.

Der Trainer bangt jedenfalls um seinen Leistungsträger, der in dieser Saison bei allen zwölf Liga-Partien in der Startelf stand und schon auf 78 Zweitliga-Einsätze zurückblicken kann. Janßen: "Die Verletzung von Bryan Henning sieht wirklich nicht gut aus, ich fürchte, das Spiel müssen wir bitterbös bezahlen."

Lange muss die Viktoria nicht auf das nächste Pokal-Spiel warten - dann allerdings im DFB-Pokal: Am kommenden Mittwoch (01. November, 20.45 Uhr) trifft der Drittligist auf den Europa League-Sieger von 2022, Eintracht Frankfurt. Nach dem Coup über Werder Bremen (3:2) in der ersten Runde möchte die Janßen-Elf die nächste Überraschung schaffen. Zu diesem Anlass ist der Sportpark Höhenberg ausverkauft.

"8.343 Zuschauer werden am kommenden Mittwoch live dabei sein, wenn Viktoria Köln in der zweiten Runde des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt empfängt. Nachdem sämtliche Haupttribünen-Tickets bereits nach dem internen Vorverkauf vergriffen waren, gingen am Mittwoch die letzten verfügbaren Stehplätze im Heimbereich in den freien Verkauf und waren nach wenigen Minuten ebenfalls vergeben. Tickets für den Gastbereich sind ausschließlich über Eintracht Frankfurt zu erhalten, dieser ist ebenfalls bereits ausverkauft", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Vor dem Frankfurt-Kracher empfängt die Viktoria am Samstag (28. Oktober, 14 Uhr) noch den TSV 1860 München in der 3. Liga.