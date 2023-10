Liveticker: Schalke und BVB warten auf die Gegner - Pokal-Auslosung der 2. Runde

Die zweite Runde im DFB-Pokal wird am Sonntag (1. Oktober) ab 19.10 Uhr live in der Sportschau ausgelost. Wir tickern von der Auslosung.

In der 2. Runde werden vom DFB 431.200 Euro an die 32 Vereine ausbezahlt. Hinzukommen die Zuschauereinnahmen, zehn Prozent bekommt hier der DFB. Die anderen 90 Prozent werden zwischen den beiden Klubs geteilt. Wer das Achtelfinale erreicht, kann vom DFB schon gesicherte 862.400 Euro einplanen. Im Viertelfinale sind es 1.724.800 Euro und im Halbfinale 3.449.600 Euro.

Zuletzt haben sich auch Bayern München (in Münster) und RB Leipzig (in Wehen) für die 2. Runde qualifiziert. Aus dem Ruhrgebiet sind der VfL Bochum (gegen Arminia Bielefeld) und Rot-Weiss Essen (gegen den Hamburger SV) in der ersten Runde ausgeschieden.

Topf zwei besteht aus: 1. FC Saarbrücken, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, FC Homburg, SV Sandhausen

Topf eins besteht aus: Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, VfB Stuttgart, Hertha BSC, FC St. Pauli, Borussia Dortmund Bayer Leverkusen, Holstein Kiel, 1. FC Nürnberg, Greuther Fürth, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Heidenheim, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, SC Paderborn, 1. FC Union Berlin, Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg, 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, FC Bayern München, RB Leipzig

Es wird zwei Lostöpfe geben. Die sechs Teams aus Topf zwei haben auf jeden Fall Heimrecht.

Der Sieger im DFB-Pokal wird für die Europa League startberechtigt sein.

Termine bis zum Finale.

2. Hauptrunde: 31. Oktober/1. November 2023

Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

Viertelfinale: 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024

Halbfinale: 2./3. April 2024

Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Losfee wird der frühere Nationalspieler Shkodran Mustafi sein. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Ausgelost wird im Fußballmuseum in Dortmund

Hallo zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal. Ab 19:10 Uhr geht es im Rahmen der Sportschau los.