Borussia Dortmund: Wolf fehlt auch im DFB-Pokal, das sagt BVB-Trainer Terzic

Borussia Dortmund gastiert am Mittwoch zur 2. DFB-Pokalrunde bei Hannover 96. So blickt Trainer Edin Terzic auf die Partie.

Die Laune bei Borussia Dortmund ist wieder einmal getrübt, die 0:2-Niederlage bei Union Berlin sorgte für eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt. In der Liga läuft die Mannschaft von Edin Terzic den eigenen Erwartungen hinterher, hat als Tabellenachter bereits sieben Zähler Rückstand auf den Tabellenführer aus Köpenick.

Besser lief es in dieser Saison bislang in den Pokal-Wettbewerben. In der Champions League hat der BVB das Achtelfinale im Blick, im DFB-Pokal soll der Einzug in die Runde der letzten 16 am Mittwoch (18 Uhr/Sky) dingfest gemacht werden. Die Borussia gastiert bei Zweitligist Hannover 96 - ein Sieg ist dementsprechend Pflicht. In der Vorsaison scheiterte der BVB allerdings beim FC St. Pauli.





Verzichten muss Terzic neben den Langzeitverletzten weiterhin auf Marius Wolf, der noch an den Folgen seines Infekts laboriert. Anthony Modeste, der in Berlin wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen war, steht wieder zur Verfügung. "Hannover ist eine spielstarke Mannschaft. Sie spielen sehr mutigen Fußball, führen die meisten Zweikämpfe in der 2. Liga und haben sich deutlich weiterentwickelt", ist der BVB-Trainer durchaus angetan von den Leistungen des Kontrahenten. Unter dem neuen Trainer Stefan Leitl, der Greuther Fürth 2021 in die Bundesliga geführt hatte, steht Hannover gegenwärtig auf dem fünften Tabellenplatz.

Klar ist: Im Vergleich zum Union-Spiel benötigt der BVB eine Leistungssteigerung. Und vor allem müssen die Dortmunder sich effizienter präsentieren. Nur 13 Tore schoss der Klub bisher in dieser Bundesliga-Saison - in zehn Spielen. "Wir suchen Wege und Lösungen, um die Anzahl der Torchancen zu erhöhen. Das geht nicht auf Knopfdruck", sagte Terzic. Gemeinsam arbeite man darauf hin, dass gerade auch zweite oder dritte Bälle konsequenter verfolgt werden sollen.