1. FC Kaan-Marienborn vor Pokal-Highlight gegen Nürnberg: "Wollen uns nicht verstecken"

Der 1. FC Kaan-Marienborn aus der Regionalliga West wird in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Nürnberg treffen.

Der 1. FC Kaan-Marienborn ist erfolgreich in die neue Spielzeit der Regionalliga West gestartet. Die Mannschaft Trainer Thorsten Nehrbauer gewann ihr Auftaktspiel gegen Mönchengladbach II durch zwei späte Tore von Daniel Hammel. Als nächstes trifft der Viertligist in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1 FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga.

Im ersten Pflichtspiel gegen Gladbach zeigte Kaan-Marienborn nach Aussagen von Trainer Nehrbauer eine sehr gute Leistung. Nun wolle die Mannschaft das gesammelte Selbstvertrauen mit in das erste DFB-Pokalspiel der Vereinsgeschichte nehmen.

Käner schöpfen Pokal-Mut aus Liga-Auftakt

„Im ersten Heimspiel der Saison gegen Gladbach hat meine Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir konnten das umsetzen, was wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten. Ich finde das ist für einen Aufsteiger schon sehr gut. Insgesamt bin ich mit der Leistung komplett zufrieden. Für das kommende Duell gegen Nürnberg können wir sicherlich darauf aufbauen”, erklärte Nehrbauer gegenüber RevierSport.

Derweil liegt der 1. Nürnberg auf dem siebten Rang der 2. Bundesliga. Der FCN verlor sein Auftaktspiel gegen St. Pauli mit 2:3. Am zweiten Spieltag gewann Nürnberg mit 2:0 gegen Greuther Fürth.

Obwohl Kaan-Marienborn als krasser Außenseiter in die Partie gegen Nürnberg gehen wird, kündigte Nehrbauer an, dass seine Mannschaft dennoch alles in die Waagschale werfen werde. Das Spiel gegen Nürnberg ist der erste Auftritt des Vereins auf der Bühne des DFB-Pokals überhaupt. Für Verantwortliche, Spieler und Fans wird die Partie ein ganz besonderes Erlebnis werden.

Kaan-Marienborn feiert Premier im DFB-Pokal

„Für uns ist das einfach ein tolles Erlebnis und ein riesiges Ding für den gesamten Verein, der zum ersten Mal im DFB-Pokal spielt. Für viele der Jungs im Kader wird das auch das erste Mal sein. Dennoch haben wir auch Spieler wie beispielsweise Lars Bender, der mit den Kickers Offenbach bis ins Viertelfinale gekommen ist und Erfahrung in diesem Wettbewerb hat”, erklärte Nehrbauer.

Nehrbauer weiter: „Wir wissen, dass wir der klare Außenseiter sind. Jedoch wollen wir uns nicht verstecken und Fußball spielen und wenn wir Fußball spielen, dann wollen wir gewinnen. Wir wissen auch, dass wir einen absoluten Sahnetag brauchen und gleichzeitig hoffen wir natürlich darauf, dass Nürnberg einen nicht so prickelnden Tag erwischt. Sollte das Spiel dies für uns bereithalten, ist mit etwas Glück eine Pokalsensation möglich. Das macht den Wettbewerb schließlich auch aus.” Anstoß ist am kommenden Freitag (18 Uhr) in der Herkules Arena.