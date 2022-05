DFB-Pokal: Das sind alle Teilnehmer 2022/23 - nur Oberliga-Meister fehlt noch

Die Saisons in den deutschen Profiligen sind beendet, die Verbandspokal-Sieger stehen seit Samstag fest. Damit ist das Teilnehmerfeld der nächsten DFB-Pokalsaison komplett - beinahe.

Nach dem Finaltag der Amateure am Samstag ist das Teilnehmerfeld des DFB-Pokals 2022/23 nahezu komplett. 63 der 64 Teams stehen bereits fest. Neben den 36 Erst- und Zweitligisten sowie den vier besten Teams der 3. Liga sind es die Sieger der Landespokal-Wettbewerbe, die am Samstag ausgespielt wurden. Zudem zieht der Meister der Regionalliga Bayern in die erste Runde ein.

Ein Ticket für die nächste Pokalsaison ist noch frei: Es gehört dem Meister der Oberliga Westfalen, der noch nicht feststeht. Ausgelost wird die erste Runde der kommenden Spielzeit am nächsten Sonntagabend (29. Mai, 19.15 Uhr) von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Ex-Profi Kevin Großkreutz.

Die DFB-Pokal-Teilnehmer der Saison 2022/23 in der Übersicht:

Bundesliga

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig

1. FC Union Berlin

SC Freiburg

1. FC Köln

FSV Mainz 05

TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

VfL Bochum

FC Augsburg

VfB Stuttgart

Hertha BSC

DSC Arminia Bielefeld

Greuther Fürth

2. Bundesliga

FC Schalke 04

Werder Bremen

Hamburger SV

SV Darmstadt 98

FC St. Pauli

1. FC Heidenheim

SC Paderborn

1. FC Nürnberg

Holstein Kiel

Fortuna Düsseldorf

Hannover 96

Karlsruher SC

FC Hansa Rostock

SV Sandhausen

SSV Jahn Regensburg

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

3. Liga

1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig

1. FC Kaiserslautern

TSV 1860 München

Landespokal-Sieger

Viktoria Berlin (Berlin)

Waldhof Mannheim (Baden)

Viktoria Köln (Mittelrhein)

BSV Rehden (Niedersachsen)

Teutonia Ottensen (Hamburg)

Kickers Offenbach (Hessen)

Energie Cottbus (Brandenburg)

TSV Schott Mainz (Südwest)

Carl Zeiss Jena (Thüringen)

SV Elversberg (Saarland)

VfB Lübeck (Schleswig-Holstein)

Chemnitzer FC (Sachsen)

SV Straelen (Niederrhein)

SV Rödinghausen (Westfalen)

FV Illertissen (Bayern)

FC Einheit Wernigerode (Sachsen-Anhalt)

FV Engers (Rheinland)

SV Oberachern (Südbaden)

TSG Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern)

Bremer SV (Bremen)

TuS BW Lohne (Niedersachsen II)

Stuttgarter Kickers (Württemberg)

Meister der Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth

Meister der Oberliga Westfalen

noch offen