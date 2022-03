VfL Bochum - Losilla vor Pokalschlager: "Eine überragende Chance für uns"

Anthony Losilla trifft mit dem VfL Bochum am Mittwoch im DFB-Pokal-Viertelfinale auf den SC Freiburg. Vorher hat RS mit dem Kapitän des Revierklubs gesprochen.

Im Alter von 35 Jahren hat Anthony Losilla schon viel in seiner Fußballkarriere erlebt. Ein Halbfinale im DFB-Pokal hat der Kapitän des VfL Bochum aber noch nicht bestritten. Das würde sich ändern, falls der Revierklub am Mittwochabend (20.45 Uhr, RS-Liveticker) den SC Freiburg im Viertelfinale ausschaltet. Vor der Partie hat RS mit dem Bochumer Mittelfeldmann gesprochen.

Anthony Losilla, nur drei Tage nach der unglücklichen Niederlage gegen Leipzig wartet der SC Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale. Seid ihr bereit?

Auf jeden Fall. Es war nicht viel Zeit zum Grübeln zwischen den Spielen. Wir haben die große Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Das ist großartig für uns Spieler, denn so eine Gelegenheit gibt es nicht oft. Wir freuen uns vor allem, vor unseren Fans zu spielen. Wir haben unsere Heimstärke schon oft bewiesen.

Mit was für einem Spiel rechnen Sie?

Wir erwarten eine sehr harte Aufgabe. Freiburg ist ein guter Gegner mit viel Qualität und steht zurecht weit oben in der Bundesliga-Tabelle. Aber wir haben sie im Hinspiel schon geschlagen (2:1, d. Red.), auch wenn es vielleicht etwas glücklich war. Dass wir gegen starke Gegner mithalten können, haben wir in den letzten Wochen gezeigt. Es wir sicherlich ein intensives Spiel, in dem wir alles geben müssen. Die Ausgangslage sehe ich ziemlich ausgeglichen. Am Ende wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Der Wille wird entscheidend sein.

Worauf wird es ankommen?

Wir wollen Freiburgs Schwächen ausnutzen und müssen einfach unser Spiel auf den Platz bringen - mit jeder Menge Intensität. Freiburg ist ein Gegner, der sehr gerne Fußball spielt. Wir wollen sie früh unter Druck setzen, um ihnen Schwierigkeiten zu bereiten.

Reichen die Kräfte nach dem harten Spiel am Sonntag auch für 120 Minuten?

Natürlich sind wir auch bereit für 120 Minuten. Der Einzug ins Halbfinale ist eine überragende Chance für uns, auch wenn unser Hauptziel der Klassenerhalt in der Meisterschaft ist. Aber im Viertelfinale zuhause zu spielen - das dürfen wir nicht verschenken. Und falls die Kraft in den Beinen am Ende fehlen sollte, wird es der Kopf kompensieren. (mit gp)

